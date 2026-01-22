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Риск проникновения беспилотников на территорию Финляндии растет

Украинский военнослужащий из подразделения "Сафари" бригады "Лют" запускает разведывательный беспилотник на линии фронта в Донецкой области, 6 сентября 2025 года.
Украинский военнослужащий из подразделения "Сафари" бригады "Лют" запускает разведывательный беспилотник на линии фронта в Донецкой области, 6 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
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Европа находится в состоянии повышенной готовности после серии нарушений воздушного пространства НАТО, что побудило лидеров стран договориться о создании "стены дронов" для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата беспилотников.

Риск проникновения беспилотников на территорию Финляндии в результате продолжающейся войны в Украине возрастает, заявил глава оборонной разведки страны агентству AFP.

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Генерал-майор Пекка Турунен выступил перед публикацией в четверг отчета финской военной разведки, в котором содержится обновленная информация о ситуации с безопасностью в стране, имеющей 1340-километровую границу с Россией.

В отчете подчеркивается опасность проникновения в Финляндию беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.

"Риск того, что беспилотник может попасть в воздушное пространство Финляндии или на ее территорию, постоянно растет, чем больше Украина наносит ударов в этом районе вблизи Финского залива", - сказал Турунен.

"Украина нацелилась на эти нефтяные порты... расположенные довольно близко к Финляндии, и теперь мы знаем, как Россия противодействует им, используя глушение GPS. Поэтому, если беспилотник использует GPS для навигации, чтобы достичь цели, его можно перенаправить в другое место с помощью этого глушения".

Рыбак на льду Финского залива в Санкт-Петербурге с нефтехранилищами на заднем плане, 12 февраля 2024 года
Рыбак на льду Финского залива в Санкт-Петербурге с нефтехранилищами на заднем плане, 12 февраля 2024 года AP Photo

При этом, по его словам, до сих пор не было зарегистрировано ни одного инцидента.

Ситуация с безопасностью в Финляндии ухудшилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но разведывательное ведомство отметило, что ситуация практически не изменилась по сравнению с тем, что было год назад.

"Военная угроза не возросла", - сказал он.

После вторжения в Украину североевропейская страна положила конец многолетней политике неприсоединения и подала заявку на вступление в НАТО, став членом организации в апреле 2023 года.

По словам Турунена, политические потрясения, вызванные попыткой президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, вероятно, побудили Россию действовать "более свободно", поскольку внимание сместилось из Украины.

Жительница реагирует на попадание российской ракеты в многоэтажку во время совместной ракетно-авиационной атаки России и беспилотников в Киеве, 17 июня 2025 года
Житель реагирует на попадание российской ракеты в многоэтажку во время комбинированной ракетной и беспилотной воздушной атаки России в Киеве, 17 июня 2025 года AP Photo

В среду в Давосе Трамп объявил, что отменяет тарифы против европейских стран, которые встали на сторону Дании, и исключил военные действия по захвату Гренландии.

"По крайней мере, на политическом уровне это, вероятно, оказало ободряющее воздействие на Россию", - сказал он.

"Другими словами, Россия рассматривает этот политический климат как признак того, что Запад, НАТО и Европа находятся в состоянии хаоса, на грани краха".

Ранее Трамп пригрозил европейским странам пошлинами за противодействие его планам по приобретению Гренландии, разозлив Брюссель и создав беспрецедентную напряженность в военном альянсе НАТО.

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Повышенная готовность

Европа в целом находится в состоянии повышенной готовности после того, как в сентябре прошлого года беспилотные летательные аппараты вторглись в воздушное пространство НАТО и достигли беспрецедентных масштабов, что побудило европейских лидеров договориться о создании "стены дронов" вдоль своих границ, чтобы лучше обнаруживать, отслеживать и перехватывать БПЛА, нарушающие воздушное пространство Европы.

В ноябре военные чиновники НАТО заявили, что на восточном фланге альянса развернута новая американская система защиты от беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время украинского завтрака в Давосе, 22 января 2026 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время украинского завтрака в Давосе, 22 января 2026 года AP Photo

После нарушения воздушного пространства Польши генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный дозор", цель которой - сдерживать возможные дальнейшие российские вторжения.

Некоторые европейские чиновники назвали эти инциденты проверкой Москвой реакции НАТО, что вызвало вопросы о том, насколько альянс готов к потенциальным угрозам со стороны России.

Кремль отверг обвинения в том, что Россия стоит за некоторыми полетами неопознанных беспилотников в Европе, как "необоснованные".

Дополнительные источники • AP, AFP

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