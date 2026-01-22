Риск проникновения беспилотников на территорию Финляндии растет

Европа находится в состоянии повышенной готовности после серии нарушений воздушного пространства НАТО, что побудило лидеров стран договориться о создании "стены дронов" для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата беспилотников.
Риск проникновения беспилотников на территорию Финляндии в результате продолжающейся войны в Украине возрастает, заявил глава оборонной разведки страны агентству AFP.
Генерал-майор Пекка Турунен выступил перед публикацией в четверг отчета финской военной разведки, в котором содержится обновленная информация о ситуации с безопасностью в стране, имеющей 1340-километровую границу с Россией.
В отчете подчеркивается опасность проникновения в Финляндию беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.
"Риск того, что беспилотник может попасть в воздушное пространство Финляндии или на ее территорию, постоянно растет, чем больше Украина наносит ударов в этом районе вблизи Финского залива", - сказал Турунен.
"Украина нацелилась на эти нефтяные порты... расположенные довольно близко к Финляндии, и теперь мы знаем, как Россия противодействует им, используя глушение GPS. Поэтому, если беспилотник использует GPS для навигации, чтобы достичь цели, его можно перенаправить в другое место с помощью этого глушения".
При этом, по его словам, до сих пор не было зарегистрировано ни одного инцидента.
Ситуация с безопасностью в Финляндии ухудшилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но разведывательное ведомство отметило, что ситуация практически не изменилась по сравнению с тем, что было год назад.
"Военная угроза не возросла", - сказал он.
После вторжения в Украину североевропейская страна положила конец многолетней политике неприсоединения и подала заявку на вступление в НАТО, став членом организации в апреле 2023 года.
По словам Турунена, политические потрясения, вызванные попыткой президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, вероятно, побудили Россию действовать "более свободно", поскольку внимание сместилось из Украины.
В среду в Давосе Трамп объявил, что отменяет тарифы против европейских стран, которые встали на сторону Дании, и исключил военные действия по захвату Гренландии.
"По крайней мере, на политическом уровне это, вероятно, оказало ободряющее воздействие на Россию", - сказал он.
"Другими словами, Россия рассматривает этот политический климат как признак того, что Запад, НАТО и Европа находятся в состоянии хаоса, на грани краха".
Ранее Трамп пригрозил европейским странам пошлинами за противодействие его планам по приобретению Гренландии, разозлив Брюссель и создав беспрецедентную напряженность в военном альянсе НАТО.
Повышенная готовность
Европа в целом находится в состоянии повышенной готовности после того, как в сентябре прошлого года беспилотные летательные аппараты вторглись в воздушное пространство НАТО и достигли беспрецедентных масштабов, что побудило европейских лидеров договориться о создании "стены дронов" вдоль своих границ, чтобы лучше обнаруживать, отслеживать и перехватывать БПЛА, нарушающие воздушное пространство Европы.
В ноябре военные чиновники НАТО заявили, что на восточном фланге альянса развернута новая американская система защиты от беспилотников.
После нарушения воздушного пространства Польши генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный дозор", цель которой - сдерживать возможные дальнейшие российские вторжения.
Некоторые европейские чиновники назвали эти инциденты проверкой Москвой реакции НАТО, что вызвало вопросы о том, насколько альянс готов к потенциальным угрозам со стороны России.
Кремль отверг обвинения в том, что Россия стоит за некоторыми полетами неопознанных беспилотников в Европе, как "необоснованные".