У сборной Израиля по бобслею украли паспорта и снаряжение, но тренировки продолжаются

Сборную Израиля по бобслею ограбили во время тренировки перед поездкой на зимние Олимпийские игры в Италии. Злоумышленники проникли в AirBnB квартиру спортсменов во время их отсутствия и украли снаряжение, паспорта и личные вещи.

Соревнования по бобслею среди мужчин пройдут в 16-17 февраля - среди двухместных бобслеев, 21-22 февраля- среди четырехместных бобслеев. Команда Израиля будет участвовать впервые.

Несмотря на кражу, команде удалось вернуть важные документы, собрать деньги на новое снаряжение и без задержек продолжить подготовку. Об этом сообщил израильский атлет Адам Эдельман.

Газета New York Post сообщает, что кража произошла в Чехии - не в олимпийской деревне Кортина д'Ампеццо и не в пределах Италии.

Снимки результатов судебно-медицинской экспертизы опубликовал сам Эдельман, обратив внимание на безопасность олимпийских команд во время подготовки и логистические трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, часто тренирующиеся вдали от официальных тренировочных центров.

Бывший олимпийский спортсмен Адам Эдельман создал бобслейную команду с нуля, набрав спортсменов из таких дисциплин, как спринт, регби и толкание ядра - некоторые из них не имели опыта участия в снежных гонках - для формирования конкурентоспособной группы.

Эдельман рассказал СМИ, что долгое время не мог найти спонсоров и покупал оборудование для команды на деньги, заработанные вождением для Uber, он также вложил свои пенсионные сбережения. По его словам, спонсор, которого в итоге удалось найти, выделил крупную сумму на одном условии: на санях должна быть не реклама, а стих из Торы.

"Все говорили мне, что у нас ничего не получится. Но мы здесь", - говорит Эдельман.

Израиль прошел квалификацию благодаря квоте, освобожденной Великобританией, что позволило команде принять участие в олимпийском розыгрыше и соревноваться в обеих бобслейных дисциплинах.

Среди членов команды - Вард Фаварсех, первый друзский спортсмен, участвующий в зимних Олимпийских играх за Израиль, что стало важной вехой для представительства этой общины в олимпийском спорте.

Фаварсех родом из друзской деревни Магар, расположенной в израильской Нижней Галилее, и до того, как попасть в мир бобслея, он занимался регби и акробатикой. Он говорит, что не был знаком с бобслеем до того, как Адам Эдельман пригласил его стать частью олимпийского проекта, и подошел к этому виду спорта с любопытством и заинтересованностью.