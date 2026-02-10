Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Рейд в разведывательном управлении Южной Кореи в рамках расследования вторжения беспилотника в КНДР

ФАЙЛ - Северокорейский флаг развевается на ветру возле пограничных деревень Пханмунджом в Паджу, Южная Корея, 4 октября 2022 г.
ФАЙЛ - Северокорейский флаг развевается на ветру возле пограничных деревень Пханмунджом в Паджу, Южная Корея, 4 октября 2022 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В КНДР заявили, что сбили разведывательный беспилотник в начале января. Этот эпизод может подорвать усилия Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном, отмечают обозреватели.

Рейд в разведывательном управлении Южной Кореи в рамках расследования вторжения беспилотника в КНДР провели во вторник следователи. Этот эпизод может подорвать усилия Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пытается восстановить отношения с соседом, обладающим ядерным оружием. Он пообещал положить конец пересечениям границы беспилотниками, имевшим место при его предшественнике.

Пхеньян заявил, что в январе сбил разведывательный беспилотник вблизи промышленного центра Кэсон и обвинил Сеул в том, что тот направил самолет для сбора разведданных о "важных целях".

Южная Корея первоначально отрицала какую-либо причастность к инциденту, президент заявил, что такой акт был бы равносилен "выстрелу в Северную Корею". Но объединенная военно-полицейская оперативная группа заявила во вторник, что проводит расследование в отношении трёх солдат, находящихся на действительной службе, и одного сотрудника разведывательного управления в попытке "полностью установить истину". Следователи провели обыски в 18 местах, представляющих интерес, в том числе в разведывательном управлении Министерства обороны и Национальной разведывательной службе.

В начале января северокорейские военные сбили беспилотник с "оборудованием для наблюдения", согласно заявлению, опубликованному государственным Центральным информационным агентством Кореи. На фотографиях были видны обломки крылатого летательного аппарата, разбросанные по земле рядом с серыми и голубыми компонентами, в состав которых, предположительно, входили камеры. Беспилотник сохранил видеозапись "важных целей", включая пограничные районы, говорится в заявлении военного представителя.

Опальный экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель был обвинен в использовании беспилотных летательных аппаратов для разбрасывания пропагандистских листовок над Северной Кореей в 2024 году. Ли пообещал наладить отношения с Северной Кореей, пресекая подобные провокации, и даже предположил, что в редких случаях извинения могут быть оправданы.

Я чувствую, что должен извиниться, но не решаюсь произнести это вслух. Я опасаюсь, что если это сделаю, это может быть использовано как повод для идеологических баталий или обвинений в поддержке Севера
Ли Чжэ Мён
президент Южной Кореи

Любое участие правительства в январском вторжении беспилотников будет противоречить этим усилиям. Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ен ранее предположил, что к вторжению могли быть причастны правительственные чиновники, все еще лояльные бывшему лидеру.

Трём гражданским лицам уже предъявлены обвинения в связи с их предполагаемой ролью в скандале с беспилотниками. Один из них публично взял на себя ответственность, заявив, что действовал для определения уровня радиации на заводе по переработке урана в Пхенсане, расположенном в Северной Корее.

Юн на скамье подсудимых

Экс-президент Юн в настоящее время предстал перед судом по обвинению в том, что он незаконно отправил беспилотники в Северную Корею, чтобы создать предлог для объявления военного положения в конце 2024 года.

Прокуроры обвинили Юна в том, что он дал указание сеульским военным летать на беспилотниках над Пхеньяном и распространять антисеверные листовки в попытке спровоцировать ответные действия.

По их словам, Юн и другие лица "сговорились создать условия", которые позволили бы ему укрепить свою власть, объявив военное положение.

Related

Катастрофическая попытка Юна отменить гражданское правление в конечном итоге провалилась. В апреле прошлого года 65-летнему Юну был объявлен импичмент, и он был отстранен от должности.

В прошлом месяце Юн был приговорен к пяти годам тюремного заключения в соответствии с первым приговором восьми уголовных процессов по делу о введении военного положения и другим обвинениям.

Дополнительные источники • AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Ким Чен Ын опасается покушения: назначены новые начальники, отвечающие за безопасность лидера КНДР

Южная Корея призвала Китай помочь обуздать ядерную программу КНДР

Северная Корея запустила ракеты перед визитом южнокорейского лидера в Китай