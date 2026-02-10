Рейд в разведывательном управлении Южной Кореи в рамках расследования вторжения беспилотника в КНДР провели во вторник следователи. Этот эпизод может подорвать усилия Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пытается восстановить отношения с соседом, обладающим ядерным оружием. Он пообещал положить конец пересечениям границы беспилотниками, имевшим место при его предшественнике.

Пхеньян заявил, что в январе сбил разведывательный беспилотник вблизи промышленного центра Кэсон и обвинил Сеул в том, что тот направил самолет для сбора разведданных о "важных целях".

Южная Корея первоначально отрицала какую-либо причастность к инциденту, президент заявил, что такой акт был бы равносилен "выстрелу в Северную Корею". Но объединенная военно-полицейская оперативная группа заявила во вторник, что проводит расследование в отношении трёх солдат, находящихся на действительной службе, и одного сотрудника разведывательного управления в попытке "полностью установить истину". Следователи провели обыски в 18 местах, представляющих интерес, в том числе в разведывательном управлении Министерства обороны и Национальной разведывательной службе.

В начале января северокорейские военные сбили беспилотник с "оборудованием для наблюдения", согласно заявлению, опубликованному государственным Центральным информационным агентством Кореи. На фотографиях были видны обломки крылатого летательного аппарата, разбросанные по земле рядом с серыми и голубыми компонентами, в состав которых, предположительно, входили камеры. Беспилотник сохранил видеозапись "важных целей", включая пограничные районы, говорится в заявлении военного представителя.

Опальный экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель был обвинен в использовании беспилотных летательных аппаратов для разбрасывания пропагандистских листовок над Северной Кореей в 2024 году. Ли пообещал наладить отношения с Северной Кореей, пресекая подобные провокации, и даже предположил, что в редких случаях извинения могут быть оправданы.

Я чувствую, что должен извиниться, но не решаюсь произнести это вслух. Я опасаюсь, что если это сделаю, это может быть использовано как повод для идеологических баталий или обвинений в поддержке Севера Ли Чжэ Мён президент Южной Кореи

Любое участие правительства в январском вторжении беспилотников будет противоречить этим усилиям. Министр по делам объединения Южной Кореи Чон Дон Ен ранее предположил, что к вторжению могли быть причастны правительственные чиновники, все еще лояльные бывшему лидеру.

Трём гражданским лицам уже предъявлены обвинения в связи с их предполагаемой ролью в скандале с беспилотниками. Один из них публично взял на себя ответственность, заявив, что действовал для определения уровня радиации на заводе по переработке урана в Пхенсане, расположенном в Северной Корее.

Юн на скамье подсудимых

Экс-президент Юн в настоящее время предстал перед судом по обвинению в том, что он незаконно отправил беспилотники в Северную Корею, чтобы создать предлог для объявления военного положения в конце 2024 года.

Прокуроры обвинили Юна в том, что он дал указание сеульским военным летать на беспилотниках над Пхеньяном и распространять антисеверные листовки в попытке спровоцировать ответные действия.

По их словам, Юн и другие лица "сговорились создать условия", которые позволили бы ему укрепить свою власть, объявив военное положение.

Катастрофическая попытка Юна отменить гражданское правление в конечном итоге провалилась. В апреле прошлого года 65-летнему Юну был объявлен импичмент, и он был отстранен от должности.

В прошлом месяце Юн был приговорен к пяти годам тюремного заключения в соответствии с первым приговором восьми уголовных процессов по делу о введении военного положения и другим обвинениям.