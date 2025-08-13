Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Жена находящегося в тюрьме экс-президента Южной Кореи арестована в связи с обвинениями в коррупции

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи прибывает в суд для участия в слушаниях по рассмотрению ордера на ее арест, запрошенного специальными прокурорами, в Сеуле, Южная Корея, вторник.
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи прибывает в суд для участия в слушаниях по рассмотрению ордера на ее арест, запрошенного специальными прокурорами, в Сеуле, Южная Корея, вторник. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
Следователи намерены предъявить Ким Кеон Хи обвинения в предполагаемых преступлениях, в рамках одного из трёх специальных прокурорских расследований, начатых новым либеральным правительством Сеула и направленных против консервативного президента Юна, отстранённого от должности в апреле.

Жена находящегося в тюрьме экс-президента Южной Кореи Юн Сук Ёля арестована во вторник в связи с обвинениями во взяточничестве, манипулировании акциями и вмешательстве в выбор кандидата, сообщают местные СМИ.

Следователи в Сеуле намерены предъявить ей обвинения в предполагаемых преступлениях в рамках одного из трёх специальных прокурорских расследований. Они были начаты новым либеральным правительством Южной Кореи и направлены против президентства Юн Сук Ёля - консерватора, отстранённого от должности в апреле и арестованного в связи с кратковременным введением военного положения в декабре.

Удовлетворяя во вторник просьбу спецпрокурора о выдаче ордера на арест, Центральный окружной суд Сеула заявил, что Ким Кеон Хи представляет опасность, поскольку может уничтожить улики.

Ким не стала разговаривать с репортёрами, когда прибыла в суд Сеула на многочасовые слушания по запросу об ордере на арест. Её поместили в центр содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от её супруга.

Ожидается, что в четверг её снова допросят следователи, которые могут продлить срок ее содержания под стражей до 20 дней до предъявления официальных обвинений.

Неожиданная попытка её мужа захватить власть 3 декабря последовала после, казалось бы, обычного противостояния с либералами, которых Юн Сук Ёль назвал "антигосударственными" силами, злоупотребляющими законодательным большинством, чтобы блокировать его программу.

Ряд политических оппонентов сомневаются, что действия Юна были хотя бы частично мотивированы обвинениями в адрес его жены, снизившими его рейтинг и придавшими стимул его соперникам.

Ким Кеон Хи: Я - "незначительный персонаж"

Следственная группа во главе со специальным прокурором Мин Чжун Ки, назначенным в июне новым либеральным президентом Ли Чжэ Мёном, допрашивала Ким Кеон Хе около семи часов в прошлую среду прежде, чем принять решение добиваться её ареста.

Общаясь с журналистами, Ким принесла извинения за то, что вызвала беспокойство общественности и намекнула, что будет отрицать обвинения в свой адрес, представляя себя как "кого-то незначительного".

Экс-первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи - супруга Юн Сок Ёля, которого подвергли импичменту, прибывает в суд на слушания по пересмотру ордера на её арест.. 12 августа 2025 г.
Экс-первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи - супруга Юн Сок Ёля, которого подвергли импичменту, прибывает в суд на слушания по пересмотру ордера на её арест.. 12 августа 2025 г. AP

Следователи подозревают, что Ким и Юн оказали неправомерное влияние на консервативную Партию народной власти, чтобы та выдвинула конкретного кандидата на дополнительных выборах в законодательный орган в 2022 году, предположительно по просьбе посредника Мён Тхэ Гюна.

В частности, Ким связана с многочисленными обвинениями в коррупции, включая то, что она получала роскошные подарки через гадалку, выступавшую в качестве посредника для чиновника Церкви Объединения. Ей также сменяется в вину возможное участие в схеме манипулирования ценами на акции, связанной с местной дилерской компанией BMW.

Ранее во вторник один из близких союзников Ким был задержан следственной группой Мин после того, как он прибыл из Вьетнама. Следователи заявили, что изучают обвинения в том, что он использовал отношения с бывшей первой леди, чтобы получить миллионы долларов в виде бизнес-инвестиций для своей компании, находящейся в тяжёлом финансовом положении.

Будучи президентом, Юн отверг призывы к расследованию в отношении своей жены как необоснованные политические нападки и наложил вето на несколько законопроектов, принятых законодательным собранием под руководством либералов и требующих независимого расследования обвинений.

Однако в июне новый президент Ли Чжэ Мён подписал закон о начале масштабных специальных расследований фиаско Юна с военным положением, обвинений в адрес его жены и гибели морского пехотинца во время спасательной операции при наводнении в 2023 году - инцидента, который, по мнению либералов, правительство Юна пыталось скрыть.

