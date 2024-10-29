Мог ли Берлин спасти Джамшида Шармахда от казни в Иране?

By Euronews и AP, taz

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После того как в понедельник в Иране был казнён немецко-иранский гражданин Джамшид Шармахд после четырех лет заключения по обвинению в терроризме, многие пришли в ужас. В Берлине люди вышли на демонстрацию перед зданием Министерства иностранных дел ФРГ в память о 69-летнем Джамшиде, который родился в Тегеране, но провел детство и юность в Германии.

Его дочь Газель Шармахд, живущая в США, неоднократно выступала в защиту отца, в том числе и перед немецким правительством.

В 2003 году Джамшид Шармахд, который в течение многих лет вел кампанию в поддержку иранской оппозиции, переехал в Лос-Анджелес. Во время остановки в Дубае в 2020 году он был похищен представителями иранского режима.

Шармахд провёл несколько месяцев в одиночной камере в Иране, был признан виновным в террористической деятельности и приговорен к смертной казни в 2023 году.

Критика немецкого правительства

Журналистка Гильда Сахеби в статье в газете taz пишет, что правительство Германии оставило Газель Шармахд одну в ее борьбе за освобождение отца.

В отношении иранского режима правительство Германии является сторонником "тихой дипломатии" - вероятно, худшего способа иметь дело с таким диктаторским государством, как Исламская Республика. Гильда Сахеби журналистка

Газель Шармахд напрасно ждала четких заявлений в адрес иранского режима. Немецкое правительство даже не осмелилось назвать Джамшида Шармахда политическим заложником, которым он, очевидно, и был. В отличие, кстати, от таких стран, как Франция, Дания или Австрия, которые говорили о "государственных заложниках" и в большинстве своем смогли освободить своих граждан".

Бербок: "Мы неустанно работали"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала на сайте X, что осуждает убийство, совершенное иранским режимом, "самым решительным образом". Она продолжила: "Я выражаю соболезнования его семье в связи с этой ужасной утратой. Мы неустанно работаем от имени Джамшида Шармахда и неоднократно направляли в Тегеран группу АА высокого уровня. Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия".

Я выражаю соболезнования его семье в связи с этой ужасной утратой. Мы неустанно работаем от имени Джамшида Шармахда и неоднократно направляли в Тегеран группу представителей высокого уровня. Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия. Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Лидер ХДС Фридрих Мерц несколько лет назад взял на себя политическое спонсорство Шармахда. Он осудил казнь как "чудовищное преступление" и призвал правительство Германии выслать иранского посла из Берлина.

По данным правозащитных групп, за первые 10 месяцев 2024 года в Иране уже были приговорены к смерти и казнены более 500 человек.