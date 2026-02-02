Сын кронпринцессы Норвегии задержан в преддверии суда по делу об изнасиловании

Полиция Осло задержала пасынка кронпринца Норвегии в воскресенье по обвинению в нападении на женщину, угрозе ножом и нарушении судебного запретного приказа, всего за два дня до того, как он предстанет перед судом по обвинению в многочисленных изнасилованиях.

29-летний Мариус Борг Хёйби во вторник предстанет перед окружным судом Осло по обвинению в 38 преступлениях, включая четыре предполагаемых изнасилования и нападения на бывших партнерш. Прокуроры просят заключить его под стражу на четыре недели, опасаясь, что он может совершить рецидив.

"Полицейский округ Осло подтверждает, что Мариус Борг Хёйби был арестован полицией в воскресенье вечером", - говорится в заявлении властей в понедельник.

В это же время вокруг королевской семьи разгорелся еще один скандал: недавно опубликованные в США документы показали, что мать Хёйби, кронпринцесса Метте-Марит, поддерживала тесные контакты с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном в период с 2011 по 2014 год.

По данным норвежских СМИ, ее имя встречается не менее 1000 раз в документах, опубликованных Министерством юстиции США в пятницу.

В субботу Метте-Марит принесла извинения, назвав свои контакты с Эпштейном "позором". Дворец подтвердил, что в 2013 году она четыре дня жила в резиденции Эпштейн в Палм-Бич и несколько раз встречалась с ним, хотя никогда не посещала его частный остров.

Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году и ввела в норвежскую королевскую семью своего сына от предыдущего брака. Кронпринц является наследником престола.

Мариус Борг Хёйби признал некоторые менее серьезные обвинения, но оспаривает самые серьезные.

Несколько бывших его подруг присоединились к делу в качестве истцов. Судебный ордер запрещает ему связываться с ними.

В случае признания вины Хёйби может получить максимальное наказание в виде 16 лет лишения свободы. Судебный процесс продлится до середины марта и вызвал большой общественный интерес в Норвегии.