Иран на грани: взрывы, дипломатия и ожидание следующего шага Трампа

В тот момент, когда все внимание было приковано к возможному удару США по Ирану, ничего серьезного в итоге не произошло. Тем не менее, в разных городах Ирана прогремело несколько взрывов. Самый значительный произошел в южном портовом городе Бендер-Аббас, где, по сообщениям, мишенью мог быть один из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или армейский объект.

Иранские официальные лица быстро опровергли это, но стоит напомнить, что всего за несколько недель до 12-дневной войны в июне прошлого года крупный взрыв в Бендер-Аббасе также был официально классифицирован как "несчастный случай".

Теперь, когда в Персидском заливе присутствует большая группа кораблей ВМС США, ожидания удара по приказу Трампа высоки как никогда. Однако возобновление дипломатических усилий соседних стран, похоже, снова откладывает принятие окончательного решения президентом США.

Вчера министр иностранных дел Катара побывал в Иране, где встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который сообщил о положительных сдвигах в переговорах с Вашингтоном. В то же время широко распространяются сообщения, что Тегеран согласился передать свой обогащенный уран Турции в рамках посреднических усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву в Бендер-Аббасе. При этом глава израильской армии заявил, что, по оценкам Израиля, потенциальная атака США на Иран может произойти в срок от двух недель до двух месяцев.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, чего в конечном итоге добивается президент Трамп и остается ли за верховным лидером Али Хаменеи последнее слово в принятии решений в Иране. По некоторым оценкам, в руководстве Ирана наметился раскол: Хаменеи, как сообщается, отвергает компромиссы с Соединенными Штатами, в то время как другие высокопоставленные чиновники выступают за более гибкий подход к переговорам.

В то же время остается неясным, насколько серьезно следует воспринимать угрозы КСИР и иранских лидеров. Только сегодня утром иранские депутаты, одетые в форму КСИР, были замечены скандирующими "Смерть США!".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также предупредил Вашингтон, заявив, что если американцы начнут войну, то она станет региональной. Настаивая на том, что Иран не стремится к конфронтации, он добавил, что любой нападающий столкнется с "мощным ударом" со стороны иранского народа.

В этом контексте роль соседних с Ираном стран имеет решающее значение. Похоже, они расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на возможный удар. По сообщениям американских СМИ, Саудовская Аравия и Катар не придерживаются единой позиции, а Турция продолжает позиционировать себя как опытного посредника между Тегераном и Вашингтоном.

То, что произойдет в ближайшие дни и недели, даст ответы на многие открытые вопросы. Однако уже сейчас ясно одно: военно-морские силы США не направлены в регион бесцельно. Учитывая огромные затраты на полномасштабное военное вмешательство, особенно его влияние на мировые цены на нефть, некоторые аналитики полагают, что Трамп, по крайней мере сейчас, может сосредоточиться на реализации сценария максимального давления, в то время как другие варианты - такие как всеобъемлющий удар или нападение на руководство Ирана - остаются на столе.

Имея мощное военно-морское присутствие в регионе, Вашингтон может эффективно контролировать Ормузский пролив, захватывать танкеры и суда, следующие в Иран и из него с нефтью или другими грузами, и подталкивать страну к внутреннему коллапсу. С этой точки зрения тактика давления и окружение Ирана рассматривается как малозатратная стратегия Трампа, которая может пересечься с возобновлением внутренних протестов внутри страны, причем даже раньше, чем многие ожидают.