Трамп: Великобритании "очень опасно" налаживать отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что близкому союзнику Соединенных Штатов Великобритании "очень опасно" иметь дело с Китаем. В это время британский премьер-министр Кир Стармер находился в стране, где проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на перезагрузку отношений.

Трамп побеседовал с журналистами на премьере документального фильма о своей жене, первой леди Мелании Трамп.

Отвечая на вопрос о визите Стармера в Пекин и налаживании двусторонних связей Трамп сказал: "Это очень опасно для них".

Стармер стал первым с 2018 года британским премьером, посетившим Китай. Он отправил в поездку вслед за целым рядом западных лидеров, стремящихся к сближению с Пекином, что многие рассматривают как разворот от все более непредсказуемых Соединенных Штатов.

В ответ на комментарии Трампа на Даунинг-стрит заявили, что Белый дом был осведомлен о поездке Стармера и ее целях, и отметили, что сам Трамп посетит Китай в апреле.

Президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, 29 января 2026 года. AP Photo

В четверг Стармер встретился с Си и другими китайскими официальными лицами и подписал несколько соглашений о сотрудничестве.

Премьер-министр Канады Марк Карни посетил Китай в середине января и достиг договоренностей в сфере торговли и туризма.

После этого Трамп пригрозил обложить канадский импорт 100-процентными пошлинами, если Оттава заключит новые сделки с Пекином.

"Для Канады еще опаснее вести дела с Китаем. У Канады плохи дела, но нельзя смотреть на Китай как на решение проблемы", - сказал Трамп.

Стармер в пятницу прибыл в китайский финансовый центр Шанхай с целью расширить возможности для британских предпринимателей во второй по величине экономике мира. В этой поездке Стармера сопровождают более 50 лидеров бизнеса.

В пятницу британский премьер заявил, что у него состоялись "очень хорошие встречи" с Си. По его словам, это был "именно тот уровень взаимодействия, на который рассчитывали" перед визитом.

"Мы тепло общались и добились реального прогресса, потому что Великобритании есть что предложить", - сказал Стармер.