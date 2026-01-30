Демократы и Белый дом достигли соглашения по расходам, чтобы избежать закрытия правительства

Демократы и Белый дом договорились, как избежать shutdown'а и профинансировать в течение определённого времени Министерство внутренней безопасности. Но голосование по компромиссу было отложено поздно вечером в четверг, поскольку лидеры ведущих политических сил пытались заручиться достаточной поддержкой соглашения до истечения крайнего срока - полуночи пятницы.

После убийства двух американских граждан Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) в Миннеаполисе демократы заявили о намерении ограничить иммиграционную политику президента Трампа. Белый дом согласился выделить средства на национальную безопасность из более крупного бюджета и финансировать министерство в течение двух недель, пока обсуждаются требования демократов об ограничении деятельности иммиграционного и таможенного управления США.

“Республиканцы и демократы объединились, чтобы обеспечить финансирование подавляющей части правительства до сентября”, одновременно увеличив текущее финансирование Национальной безопасности, - написал Трамп в четверг в своей соцсети. Он призвал членов обеих партий проголосовать “за" на двухпартийной основе, что, по его словам, "крайне необходимо".

Но не все сенаторы с этим согласны. Покидая Капитолий незадолго до полуночи в четверг, лидер сенатского большинства Джон Тун пояснил, что остаются "препятствия с обеих сторон", поскольку он и лидер демократов Чак Шумер пытаются заручиться поддержкой. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что был одним из тех, кто возражал. По его мнению, к сотрудникам иммиграционной и таможенной служб относятся несправедливо. Он также выступил против формулировки Палаты представителей, которая отменяет новый закон, дающий сенаторам возможность предъявлять иски правительству на миллионы долларов, если к их личным или служебным данным был получен доступ без их ведома.

Демократы просили о двухнедельной отсрочке, заявляя, что готовы заблокировать законопроект о широкомасштабных расходах, если их требования не будут выполнены. Это потенциально может привести к shutdown'у.

Крайняя редкость: переговоры между Трампом и его постоянным противником, лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, состоялись после того, как в минувшие выходные в Миннесоте был застрелен 37-летний Алекс Претти, после ставшей жертвой ICE 7 января Рене Гуд. Сенаторы от обеих партий призвали к полномасштабному расследованию. Шумер назвал это “моментом истины”.

Американский народ поддерживает правоохранительные органы. Он поддерживает охрану границ. Он не поддерживает ICE, терроризирующую наши улицы и убивающую американских граждан Чак Шумер лидер демократического меньшинства в Сенате

Противостояние грозит привести США к очередному shutdown'у всего через два месяца после того, как демократы заблокировали законопроект о расходах в связи с истечением срока действия федеральных субсидий на здравоохранение. Спор приостановил работу правительства на 43 дня, поскольку республиканцы отказались вести переговоры.

Тогда блокировку удалось преодолеть, поскольку небольшая группа умеренных демократов откололась, чтобы заключить сделку с республиканцами. На этот раз, отмечают обозреватели, демократы сплочены как никогда после убийств в Миннеаполисе.

Демократы выдвинули несколько требований к Белому дому: “прекратить мобильные патрули” в городах, координировать свои действия с местными правоохранительными органами при арестах иммигрантов, ужесточить правила выдачи ордеров. Они также хотят ввести обязательный кодекс поведения, чтобы агенты привлекались к ответственности за нарушение правил.

Чак Шумер настаивает, что агенты должны “снимать маски, включать камеры наблюдения” и иметь при себе соответствующие удостоверения личности, как это принято в большинстве правоохранительных органов. Демократическая фракция едина в поддержке этих “реформ, основанных на здравом смысле”. Бремя их принятия лежит на республиканцах, подчеркнул Шумер.

“Если свести все к минимуму, мы говорим о том, что эти творящие беззаконные агенты ICE должны следовать тем же правилам, что и ваше местное полицейское управление, - сказала сенатор-демократ Дж. Тина Смит из Миннесоты. - Должна быть подотчётность”.

Ранее в четверг Том Хоман, глава пограничной службы при президенте, заявил на пресс-конференции в Миннеаполисе, что федеральные иммиграционные власти разрабатывают план по сокращению числа агентов в Миннесоте, но это будет зависеть от сотрудничества со стороны местных властей.

Политические разногласия по-прежнему сохраняются. Договориться по законопроекту национальной безопасности, скорее всего, будет сложно, считают обозреватели. Демократы намерены положить конец агрессивной иммиграционной политике Трампа. “Если администрация Трампа сопротивляется реформам, мы закроем ICE, - сказал сенатор Коннектикута Ричард Блюменталь. - Нам нужно занять твердую позицию”.

Республиканцы вряд ли согласятся со всеми требованиями демократов. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что он против требования к сотрудникам иммиграционной службы показывать лица, хотя и обвинил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в решениях, которые, по его словам, “бросают тень” на репутацию агентства.

Сенатор от Южной Каролины Грэм сказал, что некоторые предложения демократов “имеют смысл”, но если демократы попытаются внести изменения в законопроект о финансировании, он будет настаивать на новой формулировке, которая не позволит местным органам власти сопротивляться иммиграционной политике администрации Трампа. “Я думаю, что лучшим законодательным решением для нашей страны было бы принять некоторые из этих реформ в области ICE и пограничного патрулирования”, - написал Грэм в X. Но он сказал, что законопроект также должен положить конец так называемой политике “городов-убежищ”.

Что касается Палаты представителей, то спикер-республиканец Майк Джонсон заявил Associated Press в четверг, что был “категорически против” прекращения финансирования. Если же "оно будет прекращено, нам придется сделать это как можно быстрее. Мы не можем допустить, чтобы правительство закрылось". Республиканцы в Палате представителей заявили, что не хотят никаких изменений в законопроекте, который приняли на прошлой неделе.