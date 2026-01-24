Обстановка в Миннесоте накаляется: застрелен еще один человек

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил в субботу, что федеральные агенты, развернутые в Миннеаполисе в рамках масштабной операции по борьбе с нелегальной иммиграцией, устроили "еще одну ужасную стрельбу" - менее чем через три недели после смертельного выстрела в Рене Гуд.

В интернете распространилось неподтвержденное видео, на котором, по всей видимости, запечатлен человек, получивший ранение во время уличных беспорядков. Слышны несколько выстрелов, и по меньшей мере один человек поблизости был в жилете с надписью "Полиция".

"Я только что разговаривал с Белым домом после еще одной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами сегодня утром. Миннесоте это надоело. Это отвратительно", - написал Уолз.

Министерство внутренней безопасности позже выступило с заявлением, в котором раскрыло детали инцидента.

"В 9:05 утра по центральному времени, когда сотрудники правоохранительных органов Министерства внутренней безопасности США проводили целенаправленную операцию в Миннеаполисе против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение, к сотрудникам пограничного патруля США приблизился человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом, - говорится в заявлении. - Сотрудники попытались разоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый оказал яростное сопротивление... Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь и безопасность своих коллег, один из сотрудников произвел выстрелы в целях самообороны. Медики на месте происшествия немедленно оказали пострадавшему медицинскую помощь, но он скончался на месте. У подозреваемого также было 2 магазина и не было удостоверения личности - похоже, что человек хотел нанести максимальный ущерб и устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов. Около 200 участников беспорядков прибыли на место происшествия и начали препятствовать и нападать на сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности населения и сотрудников правоохранительных органов были приняты меры по контролю толпы".

Накануне тысячи людей вышли на холодные и обледенелые улицы Миннеаполиса, чтобы выразить протест против присутствия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в городе, возглавляемом демократами, на фоне продолжающихся иммиграционных репрессий со стороны администрации Трампа.

По всей Миннесоте сотни закусочных, аттракционов и других предприятий закрылись в рамках дня скоординированных действий в знак протеста против федеральной иммиграционной операции, проводимой в штате в течение последних нескольких недель.

Люди протестуют против федеральных иммиграционных агентов в пятницу, 23 января 2026 года, в Миннеаполисе. AP Photo/Angelina Katsanis

Акции протеста прошли через несколько дней после того, как появились снимки испуганного 5-летнего мальчика Лиама Конехо Рамоса, удерживаемого сотрудниками иммиграционной службы, которые с его помощью пытались выманить из дома и арестовать отца. Эти кадры вновь вызвали возмущение общественности в связи с федеральными репрессиями, в ходе которых 7 января один из сотрудников службы застрелил гражданку США.

Суперинтендант государственной школы Коламбия-Хайтс, где Рамос был учеником дошкольного учреждения, сообщил, что ребенка и его эквадорского отца Адриана Конехо Ариаса - оба просители убежища - забрали из подъезда их дома.

По словам суперинтенданта Зены Стенвик, мальчик был использован офицерами в качестве "приманки", чтобы выманить тех, кто находился в его доме.

Один из участников акции, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он вышел на марш, "потому что если мы не будем бороться, мы не победим. Если мы не будем бороться, фашизм победит".

Тысячи агентов ICE были направлены в город, возглавляемый демократами, в то время как президент США Дональд Трамп продолжает свою кампанию по депортации нелегальных иммигрантов по всей стране.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, посетивший Миннеаполис в четверг, подтвердил, что Лиам был среди задержанных. Но он утверждал, что агенты защищали его после того, как его отец "убежал" от офицеров.

"Что они должны делать? Неужели они должны позволить пятилетнему ребенку замерзнуть до смерти?" - сказал он.

Глава ООН по правам человека Волкер Тёрк призвал власти США положить конец "пагубному обращению с мигрантами и беженцами".

Эксперты по работе с детьми

Старший сотрудник патруля Грегори Бовино заявил, что его сотрудники не сделали Лиаму ничего плохого: "Я однозначно заявляю, что мы являемся экспертами в обращении с детьми".

Командир ICE Маркос Чарльз сказал, что "мои офицеры сделали все возможное, чтобы воссоединить его с семьей", и заявил, что семья Лиама отказалась открыть ему дверь после того, как его отец бросил его и убежал от сотрудников службы.

Он добавил, что члены семьи будут задержаны "до рассмотрения их иммиграционных дел", поскольку, как утверждается, они въехали в Соединенные Штаты незаконно и "подлежат депортации".

Учительница Лиама по имени Элла назвала его "ярким молодым учеником".

В Миннеаполисе, где в пятницу температура воздуха опустилась до -23 градусов, протестующие, закутанные в шапки, перчатки и шарфы, скандировали "ICE - вон!"

Отдельно протестующие устроили пикет у аэропорта Миннеаполиса-Сент-Пола по поводу использования этого учреждения для депортации тех, кто попался в ходе облав на иммигрантов.

Представители духовенства и общественные активисты собрались в международном аэропорту Миннеаполиса-Сент-Пола, чтобы выразить протест против депортационных рейсов в пятницу, 23 января 2026 года. AP Photo/Kerem Yücel | MPR News

Методистский пастор Мэрайя Фернесс Толлгаард сообщила, что 100 представителей духовенства были арестованы во время демонстрации в аэропорту.

"Моя традиция учит, что каждый человек несет в себе образ Бога и заслуживает достоинства и безопасности, и в этот момент все люди с верой и моральным сознанием должны встать на защиту", - сказала она.

По словам представителя Комиссии аэропортов, им были выписаны штрафы за незаконное проникновение на территорию и неподчинение сотруднику полиции, после чего их отпустили.

"Просто ребенок"

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что "возмущена" задержанием Лиама и назвала его "просто ребенком".

По словам администраторов, он - один из как минимум четырех детей, задержанных в этом месяце в одном школьном округе Миннеаполиса.

Миннеаполис сотрясают все более напряженные протесты после того, как 7 января федеральные агенты застрелили гражданку США Рене Гуд.

Вскрытие показало, что это было убийство - но эта классификация, не означает автоматического совершения преступления.

Офицер, который произвел выстрелы, Джонатан Росс, не был отстранен от службы и не был обвинен.

Марк Прокош, адвокат Лиама и его отца, заявил, что они следовали закону, подавая прошение о предоставлении убежища в Миннеаполисе, городе-убежище, где полиция не сотрудничает с федеральными иммиграционными властями.

Миннесота обратилась за временным запретительным приказом на проведение операции ICE в штате, который, если федеральный судья его удовлетворит, приостановит зачистку. Слушания по этому ходатайству состоятся в понедельник.