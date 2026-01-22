Годами молчание было нормой вокруг того, что происходило внутри отдельных рабочих сред, связанных с певцом Хулио Иглесиасом. Это молчание нарушилось в начале этого года, когда две бывшие сотрудницы артиста подали заявление в испанскую прокуратуру о предполагаемых сексуальных нападениях и других тяжких преступлениях, совершённых, по их словам, между январём и октябрём 2021 года.

Но эти два случая могут расшириться новыми показаниями. Клара Серра Байжет, одна из юристов Women's Link, представляющая двух предполагаемых потерпевших, рассказала Euronews: «С нами связались другие бывшие работники, которые утверждают, что работали на Хулио Иглесиаса», сказала она. В целях безопасности, добавила она, она не может раскрывать содержание этих разговоров, хотя подчёркивает, что нельзя исключать появления новых свидетельств от людей, переживших похожие ситуации.

Юрист подчёркивает, что речь идёт не об отдельных эпизодах и не об одном типе преступления. «Мы заявляем о злоупотреблениях в трудовых отношениях, насильственной атмосфере, преследовании и сексуальных злоупотреблениях, а также о причинении телесных повреждений». По её словам, описанные Ребекой и Лаурой (имена изменены) факты могут также квалифицироваться как преступления, связанные с торговлей людьми с целью принуждения к принудительному труду и к рабскому положению, кроме того как сексуальные домогательства, сексуальные нападения, причинение телесных повреждений и преступления против прав работников.

У фигуранта жалобы есть влияние и власть, а также значительные возможности для расправ и запугивания Clara Serra Baiget Юрист Women's Link Worldwide

Хотя заявительницы разные, дело рассматривается совместно из-за схожести их рассказов. «Анализируя показания и собранный нами массив доказательств, совпадений очень много», говорит Серра Байжет. По её словам, совпадает описание жизни внутри домов, отношение к ним, условия труда и ситуации домогательств и сексуального насилия. В Women's Link подчёркивают, что их работа строится на простой предпосылке: «Мы всегда поддерживаем показания и верим пострадавшим, одной или нескольким».

Жалоба опирается не только на рассказы Ребеки и Лауры. «Мы собрали довольно обширный ряд разнотипных косвенных улик», объясняет юрист. Показания и документы уже переданы в прокуратуру, которой предстоит оценить, позволяет ли этот массив доказательств перейти к следующей судебной стадии. «Теперь задача прокуратуры определить, достаточны ли заявленные факты и представленные доказательства», говорит она.

Кампании по дискредитации жертв

С тех пор как дело стало публичным, появились сомнения и кампании по дискредитации заявительниц, и Серра Байжет говорит, что это было ожидаемо. «Мы видим, что в интернете распространяется множество ложной информации», утверждает она. «Мы знаем, что в подобных случаях появляются действия, направленные на дискредитацию пострадавших, на то, чтобы поставить под сомнение их показания и правдивость».

На этом фоне позиция организации однозначна: «Здесь обсуждается предполагаемое преступное поведение, а не правдивость пострадавших».

Страх присутствовал с самого начала юридического сопровождения. По словам юриста, Ребека и Лаура с первого контакта выражали опасения за свою безопасность и частную жизнь. «Фигурант жалобы занимает позицию влияния и власти, обладает значительными возможностями для расправ и запугивания», поясняет она. Отсюда просьба об анонимности. «Это не мешает им говорить вслух и добиваться правосудия и возмещения вреда».

Ещё предстоит проделать огромную работу, чтобы избежать повторной виктимизации и чтобы общество понимало, как действует гендерное насилие Clara Serra Baiget Юрист Women's Link Worldwide

Помимо судебной перспективы, юрист подчёркивает общественное значение дела. «Нелегко нарушить молчание», признаёт она. «Ещё предстоит проделать огромную работу, чтобы избежать повторной виктимизации и чтобы общество понимало, как устроено гендерное насилие».

По её словам, Ребека и Лаура чётко понимают, чего ждут от этого процесса: «Они хотят гарантий неповторения и возмещения ущерба». И послание, которое они считают ключевым: «Обществу нужно слушать и поддерживать переживших сексуальное насилие».

Иглесиас отрицает обвинения

На прошлой неделе, после нескольких дней молчания, испанский певец опубликовал в своём профиле в Instagram заявление по делу. «Я отрицаю, что прибегал к насилию, принуждал или проявлял неуважение к какой-либо женщине», написал Иглесиас. «Эти обвинения абсолютно ложные и причиняют мне большую печаль», добавил он.

С тех пор его защита добивается прекращения дела из-за «отсутствия подсудности» у испанского правосудия, поскольку события произошли в резиденции Иглесиаса в Доминиканской Республике. В этой связи Серра Байжет считает, что существуют веские аргументы в пользу рассмотрения дела испанским судом, среди них гражданство фигуранта жалобы, характер преступлений и то, что они не были эффективно расследованы и наказаны в странах, где якобы произошли.

Пока, добавляет Серра Байжет, со стороны защиты певца не было никаких контактов и предложений о мировом соглашении.

Euronews связался с Bufete Choclán, который представляет Хулио Иглесиаса по этому делу, но юридическая фирма отказалась от комментариев.