Реклама

"Гаррри" задерживается: на юге Италии продлена тревога в связи с агрессивным циклоном

Пожарная машина в действии на Сардинии
Пожарная машина в действии на Сардинии
Авторское право Vigili del fuoco
By Andrea Barolini & Euronews
Опубликовано
Сардиния, Сицилия и Калабрия ждут, когда стихнет непогода, вызванная циклоном "Гарри". В отдельных районах волны на море достигают 8 метров.

В среду метеослужбы Италии подтвердили, что в зоне гидравлического и гидрогеологического риска, как и в предыдущие 48 часов находятся Калабрия, С Сицилиия и в меньшей степени Сардиния. Эти области в наибольшей степени пострадали от пришедшего на юг Италии в понедельник циклона "Гарри"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Департамент гражданской защиты Италии сообщил, что в связи с ливнем, сильнейшими волнами и ветром эвакуированы более 600 человек. Всем жителям пострадавших районов не рекомендуется покидать свои дома.

Главным образом, из-за непредсказуемости моря. Так, в Катании оно затопило несколько улиц, оттуда срочно вывезли людей и приостановили подачу электричества.

На Сардинии тем временем непогода чуть стихает, и власти начинают устранять последствия. Мощные наносы выкачивают воду из подвалов и с первых этажей пострадавших домов в коммуне Капотерра. "Море, затопившее первую линию домов на сто с лишним метров, отступило, - объяснил мэр Бениамино Гарау агентству Ansa, - и сейчас мы оцениваем и ликвидируем ущерб, хотим, чтобы все люди, которым пришлось уехать, поскорее вернулись".

Всего, по данным Национальной пожарной службы Италии, за последние стуки спасатели выполнили 640 выездов на юге страны для помощи пострадавшим от большой воды людям и животным.

Визитная карточка циклона "Гарри" - так называемый штормовой нагон, аномальное повышение уровня моря, когда сильный ветер и низкое атмосферное давление буквально "выталкивают" воду на сушу. На Сардиния из-за этого за сутки с небольшим скопилась четырехмесячная норма осадков.

