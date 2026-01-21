"Гаррри" задерживается: на юге Италии продлена тревога в связи с агрессивным циклоном

В среду метеослужбы Италии подтвердили, что в зоне гидравлического и гидрогеологического риска, как и в предыдущие 48 часов находятся Калабрия, С Сицилиия и в меньшей степени Сардиния. Эти области в наибольшей степени пострадали от пришедшего на юг Италии в понедельник циклона "Гарри"

Департамент гражданской защиты Италии сообщил, что в связи с ливнем, сильнейшими волнами и ветром эвакуированы более 600 человек. Всем жителям пострадавших районов не рекомендуется покидать свои дома.

Главным образом, из-за непредсказуемости моря. Так, в Катании оно затопило несколько улиц, оттуда срочно вывезли людей и приостановили подачу электричества.

На Сардинии тем временем непогода чуть стихает, и власти начинают устранять последствия. Мощные наносы выкачивают воду из подвалов и с первых этажей пострадавших домов в коммуне Капотерра. "Море, затопившее первую линию домов на сто с лишним метров, отступило, - объяснил мэр Бениамино Гарау агентству Ansa, - и сейчас мы оцениваем и ликвидируем ущерб, хотим, чтобы все люди, которым пришлось уехать, поскорее вернулись".

Всего, по данным Национальной пожарной службы Италии, за последние стуки спасатели выполнили 640 выездов на юге страны для помощи пострадавшим от большой воды людям и животным.

Визитная карточка циклона "Гарри" - так называемый штормовой нагон, аномальное повышение уровня моря, когда сильный ветер и низкое атмосферное давление буквально "выталкивают" воду на сушу. На Сардиния из-за этого за сутки с небольшим скопилась четырехмесячная норма осадков.