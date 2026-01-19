Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Педро Санчес объявил трехдневный траур после столкновения поездов на юге Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес общается с представителями СМИ в Брюсселе 18 января 2026 года.
By Cristian Caraballo & Euronews
Опубликовано
Премьер-министр и министр транспорта Испании посетили место столкновения двух скоростных поездов сегодня утром. Причина аварии до сих пор не ясна. "Мы выясним правду", – заявил Педро Санчес.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в сопровождении министра транспорта страны Оскара Пуэнте и председателя правительства Андалусии Хуанмы Морено посетил муниципалитет Адамус в Кордове, где произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли по меньшей мере 39 человек.

Мэр города Рафаэль Анхель Морено отметил, что с самого начала "они помогали всем пострадавшим", и поблагодарил "всех соседей" за их щедрость и помощь.

Председатель правительства Андалусии также отметил "солидарность" жителей Адамуса и поблагодарил их от имени всех андалузцев. Он также положительно отозвался о координации действий между властями и спецслужбами.

"Мы работаем вместе со всеми, чтобы найти и опознать погибших. У нас впереди еще много часов работы, и мы можем только продолжать. Это событие оставит след во всех жителях Андалусии. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но вместе мы обязательно продвинемся вперед", – заключил Рафаэль Анхель Морено.

В свою очередь Педро Санчес отметил, что "это день боли для всей страны, особенно для семей погибших".

"Мы хотим выразить им нашу солидарность и пожелать скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице", – сказал испанский премьер. Он также отметил, что "государство действовало так, как и должно действовать: сплоченно".

"Действительно, испанское общество недоумевает по поводу случившегося. Только время и работа техников дадут нам ответ. Мы найдем правду и с абсолютной прозрачностью донесем ее до общественности", – сказал Педро Санчес.

Он также заявил пострадавшим и их семьям, что "они будут защищены столько, сколько потребуется". Кроме того, в государстве будет объявлен трехдневный официальный траур. Он обратился к общественности с последней просьбой: "Если вы хотите получить информацию, пожалуйста, делайте это через официальные механизмы, а также через проверенные СМИ. Во время подобных событий дезинформация распространяется и приносит много боли".

Президент Iryo: поезду было менее трех лет

Президент компании Iryo Карлос Бертумеу заявил на пресс-конференции, что поезду его компании на момент столкновения было менее трех лет и он оснащен "самыми современными технологиями". Он подчеркнул, что поезд прошел все необходимые проверки, "последняя из которых была проведена совсем недавно".

Он также заявил, что компания находится в распоряжении следственной комиссии для выяснения причин аварии "и предотвращения ее повторения", и предложил "все ресурсы" компании как властям, так и пострадавшим.

