Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Норвежские солдаты принимают участие в военных учениях "Железный волк 2025-I" на полигоне Гайцюнай под Вильнюсом, 16 мая 2025 г.
Норвежские солдаты принимают участие в военных учениях "Железный волк 2025-I" на полигоне Гайцюнай под Вильнюсом, 16 мая 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
Опубликовано
Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны.

"Цель реквизиции в том, чтобы в условиях военного времени вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", – говорится в заявлении военных.

В 2026 году будет выпущено около 13,5 тысяч подобных бумаг.

Эти письма не имеют практического значения в мирное время, но информируют владельцев собственности о том, что в случае конфликта военные могут ей завладеть.

Запрос действителен в течение одного года,. Примерно две трети писем, отправленных в 2026 году, – продления предыдущих запросов.

Норвежские солдаты маршируют во время военного парада, посвященного 105-летию вооруженных сил Литвы в Вильнюсе, 25 ноября 2023 года.
Норвежские солдаты маршируют во время военного парада, посвященного 105-летию литовской армии, в Вильнюсе, 25 ноября 2023 года AP Photo

"В последние годы важность готовности к кризису и войне резко возросла. Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере политики безопасности и, в худшем случае, к войне. Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности", – заявил руководитель логистики военных Андерс Йернберг.

Норвегия, одна из стран-основательниц НАТО, в последние годы укрепила свою оборону. Она имеет морскую и 198-километровую сухопутную границу с Россией на Крайнем Севере.

Дополнительные источники • AFP

