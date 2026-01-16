Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Зеленский: в некоторых системах ПВО закончились снаряды в критический момент

Аварийные палатки в жилом квартале, где люди могут согреться после атаки России на энергосистему страны. Киев, Украина, 15 января 2026 года.
Аварийные палатки в жилом квартале, где люди могут согреться после атаки России на энергосистему страны. Киев, Украина, 15 января 2026 года. Авторское право  AP Photo/Vladyslav Musiienko
Авторское право AP Photo/Vladyslav Musiienko
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Украинский президент неоднократно призывал союзников укрепить ее оборонные системы для защиты критически важной энергетической инфраструктуры.

В ряде систем противовоздушной обороны, предоставленных западными союзниками, закончились боеприпасы в критический момент — в ходе последней волны российских атак на гражданские объекты и объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. Сегодня я могу сказать об этом открыто, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины неоднократно просил союзников усилить ПВО страны, чтобы защитить ее жизненно важную инфраструктуру от атак в ходе войны с Россией, которая приближается к четырехлетней отметке.

В последние месяцы Москва активизировала кампанию против объектов энергосистемы страны, пытаясь отключить там электричество и отопление в разгар зимы. Киев стал главной мишенью.

В последние дни украинская столица подверглась ударам сотен российских беспилотников и ракет, а более 15 тысяч работников энергетической отрасли в условиях низких температур пытаются восстановить работу электростанций и подстанций.

Мэр Виталий Кличко предупредил, что Киев имеет примерно половину необходимого количества электроэнергии и призвал жителей временно покинуть город.

Аварийные палатки в жилом квартале, где люди могут погреться после нападения России на энергосистему страны. Киев, Украина, 15 января 2026 года.
Аварийные палатки в жилом квартале, где люди могут согреться после атаки России на энергосистему страны. Киев, Украина, 15 января 2026 года. AP Photo/Vladyslav Musiienko

В некоторых районах города были установлены аварийные палатки, где люди могут согреться.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, за последний год Россия совершила 612 атак на энергетическую инфраструктуру страны, не пощадив ни одной украинской электростанции с момента начала полномасштабного вторжения.

Теперь перед правительством поставлена задача увеличить импорт электроэнергии и расширить использование резервных источников питания, сказал Владимир Зеленский в видеообращении.

"Важно, чтобы государственные учреждения и местные власти поддерживали полную связь с предприятиями и энергетическими компаниями — со всеми, кто может добавить ресурсы к нашей общей устойчивости", — добавил он.

Президент Украины также отметил, что говорил с министром обороны Украины, а также с командующим ВВС о защите энергетической инфраструктуры страны, и подтвердил, что по-прежнему привержен дипломатии с западными союзниками.

Дополнительные источники • AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Война в Украине: как Киев справляется с зимними отключениями электроэнергии

Масштабный российский авиаудар по украинской энергетике

В Нижнем Новгороде задержан кот-наркокурьер