В ряде систем противовоздушной обороны, предоставленных западными союзниками, закончились боеприпасы в критический момент — в ходе последней волны российских атак на гражданские объекты и объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский.

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"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. Сегодня я могу сказать об этом открыто, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины неоднократно просил союзников усилить ПВО страны, чтобы защитить ее жизненно важную инфраструктуру от атак в ходе войны с Россией, которая приближается к четырехлетней отметке.

В последние месяцы Москва активизировала кампанию против объектов энергосистемы страны, пытаясь отключить там электричество и отопление в разгар зимы. Киев стал главной мишенью.

В последние дни украинская столица подверглась ударам сотен российских беспилотников и ракет, а более 15 тысяч работников энергетической отрасли в условиях низких температур пытаются восстановить работу электростанций и подстанций.

Мэр Виталий Кличко предупредил, что Киев имеет примерно половину необходимого количества электроэнергии и призвал жителей временно покинуть город.

Аварийные палатки в жилом квартале, где люди могут согреться после атаки России на энергосистему страны. Киев, Украина, 15 января 2026 года. AP Photo/Vladyslav Musiienko

В некоторых районах города были установлены аварийные палатки, где люди могут согреться.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, за последний год Россия совершила 612 атак на энергетическую инфраструктуру страны, не пощадив ни одной украинской электростанции с момента начала полномасштабного вторжения.

Теперь перед правительством поставлена задача увеличить импорт электроэнергии и расширить использование резервных источников питания, сказал Владимир Зеленский в видеообращении.

"Важно, чтобы государственные учреждения и местные власти поддерживали полную связь с предприятиями и энергетическими компаниями — со всеми, кто может добавить ресурсы к нашей общей устойчивости", — добавил он.

Президент Украины также отметил, что говорил с министром обороны Украины, а также с командующим ВВС о защите энергетической инфраструктуры страны, и подтвердил, что по-прежнему привержен дипломатии с западными союзниками.