Кто из Нобелевских лауреатов продавал, выставлял на торги или дарил свою премию?

В четверг в Белом доме лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою Нобелевскую премию мира (а именно: золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля) президенту США Дональду Трампу. По её словам, это стало "признанием его уникальной приверженности нашей свободе".

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Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира в 2025 году за руководство оппозиционным движением Венесуэлы в условиях репрессий со стороны Николаса Мадуро, в частности, за участие в спорных президентских выборах 2023 года.

По приказу Трампа, 3 января американский спецназ провёл военную операцию, в результате которой Мадуро был схвачен и вместе с супругой вывезен в Нью-Йорк. Сейчас бывшей президентской паре предъявлены обвинения в торговле наркотиками.

"Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль, Нобелевскую премию мира", - сказала Мачадо журналистам, покидая Белый дом.

Трамп подтвердил в соцсетях, что лидер венесуэльской оппозиции оставила медаль ему на хранение, и сказал, что встреча с ней была для него "большой честью".

"Это замечательная женщина, которая прошла через многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал, - написал Трамп в Truth Social. - Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария".

Жест Мачадо - редкий случай, когда лауреат расста²тся со своей медалью вскоре после её получения, но его нельзя назвать беспрецедентным. Согласно правилам, Мачадо может отдать медаль, но не саму награду.

По уставу Нобелевского фонда и завещанию Альфреда Нобеля, после присуждения звание лауреата принадлежит только данному человеку и не может быть законно разделено или передано другому лицу.

Медаль или подтверждающий лауреатство диплом могут быть физически подарены, проданы или выставлены на аукцион, но это не передаёт звание лауреата другому.

Ряд нобелевских лауреатов ранее отдавали или продавали свои медали, хотя обстоятельства и мотивы были разными.

Аукцион в пользу украинских беженцев

Российский журналист Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинкой Марией Рессой за усилия по защите свободы слова в России, в июне 2022 года продал медаль на аукционе за рекордные $103,5 млн (€89,1 млн).

Все средства, вырученные от продажи медали на аукционе Heritage Auctions в Нью-Йорке анонимному покупателю, были переданы в фонд ЮНИСЕФ для украинских детей-беженцев после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале того же года.

Архив: экран, на котором показана окончательная цена 23-каратной золотой медали Нобелевской премии мира Дмитрия Муратовна, аукцион в Нью-Йорке, США, 20 июня 2022 г. AP Photo

Аукцион состоялся всего через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022-го. Муратов - главный редактор "Новой газеты", одного из последних независимых российских изданий.

Издание приостановило работу в марте 2022 года, получив предупреждение от российских властей на фоне тотального подавления инакомыслия и критики действий Кремля в первые недели войны.

Сбор средств в военное время

В начале Второй мировой войны нобелевские медали датских физиков Нильса Бора и Августа Крога, получивших их в 1922 и 1920 годах соответственно, были проданы на аукционе для сбора средств в помощь финскому гражданскому населению во время Зимней войны между Финляндией и Советским Союзом 1939-1940 годов. Позже медали были переданы в музеи Дании.

Также во время Второй мировой войны немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк, оба нобелевские лауреаты, отдали свои медали Нильсу Бору, чтобы тот спрятал их, когда нацистская Германия оккупировала их страны.

Чтобы медали не попали в руки нацистов, венгерский химик Джордж де Хевеши, работавший в лаборатории Бора, растворил их в кислоте.

После войны золото было восстановлено, и Нобелевский фонд переделал медали, которые были возвращены семье фон Лауэ и Франка.

Архив: последствия авианалёта, Германия AP Photo

Однако не все связанные с медалями Нобелевской премии истории такие же позитивные, некоторые решения лауреатов были весьма спорными.

Так норвежский писатель Кнут Гамсун, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1920 году, отдал свою медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.

Гамсун, который встречался с Адольфом Гитлером и Геббельсом в 1943 году, был сторонником нацизма и поддерживал немецкую оккупацию Норвегии. Согласно историческим свидетельствам, он отдал свою Нобелевскую медаль Геббельсу в качестве символического жеста поддержки. Неудивительно, что после войны репутация Гамсуна была разрушена, хотя его литературные произведения продолжают изучать.

Дело Джеймса Уотсона

Джеймс Д. Уотсон, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры ДНК, продал свою медаль на аукционе Christie's в декабре 2014 года за 4,8 млн долларов (4,13 млн евро).

По словам Уотсона, вырученные средства пошли на поддержку научно-исследовательских институтов и природоохранных мероприятий. Он стал первым из ныне живущих нобелевских лауреатов, продавшим свою награду.

Российский миллиардер Алишер Усманов приобрел медаль только для того, чтобы вернуть ее Уотсону на официальной церемонии в Москве в 2015 году, заявив, что учёный "заслужил" её.

Архив: очередь на лекцию лауреата Нобелевской премии США биолога Джеймса Уотсона в Российской академии наук, Москва, 17 июня 2015 г. AP Photo

Решение о продаже было принято Уотсоном на фоне финансовых трудностей, которые, в свою очередь, стали следствием неоднозначных высказываний о расе и интеллекте, особенно в отношении людей африканского происхождения. Они нанесли ущерб его репутации и привели к уходу из лаборатории Cold Spring Harbor, где он занимал пост ректора.

Лаборатория лишила Уотсона титулов и разорвала с ним все связи в 2019 году. Уотсон сначала извинился за свои высказывания, но позже заявил, что его взгляды остались неизменными.

ЕС ввел санкции против Усманова в 2022 году, наложив запрет на его поездки по 27-ми государствам и заморозив все его активы из-за связей с президентом России Владимиром Путиным. Уотсон поддерживал тесные связи с Россией в конце своей карьеры.

Медаль Нобелевской премии, которую Крик получил вместе с Уотсоном, также была продана на аукционе Heritage Auctions в 2013 году за 2,27 миллиона долларов (1,95 миллиона евро). Часть вырученных от продажи средств передали Институту Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Медаль Нобелевской премии мира Нормана Энджелла 1933 года, полученная за содействие международному взаимопониманию, была продана на аукционе Sotheby's в 1983 году. Сейчас она хранится в Имперском военном музее в Лондоне.

Медаль Ааге Бора, получившего Нобелевскую премию по физике в 1975 году, была продана на аукционе в 2011 году и еще раз в 2019 году. Ааге - сын Нильса Бора, получившего Нобелевскую премию по физике в 1922 году.

Денежные пожертвования

Некоторые лауреаты пожертвовали деньги, полученные за Нобелевскую премию, чтобы не расставаться с медалью.

Альберт Эйнштейн, получивший Нобелевскую премию по физике в 1921 году, оставил деньги своей первой жене Милеве Марич и их детям, по заранее оговоренному соглашению о разводе. Соглашение было заключено до получения премии.

Пол Грингард, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2000 году, пожертвовал весь призовой фонд на учреждение Премии Перл Мейстер Грингард - ежегодной награды в поддержку женщин-учёных.

Архив: профессор Альберт Эйнштейн позирует на паруснике, подаренном ему на 50-летие немецким банком Berliner Handelgesellschs Ftm, июнь 1929 г. AP Photo

Гюнтер Блобель, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1999 году, пожертвовал призовые на реставрационные проекты в Дрездене и строительство синагоги в родном городе.

E. Донналл Томас, удостоенный Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1990 году, пожертвовал деньги своему исследовательскому центру для поддержки текущей работы по трансплантации костного мозга.

В настоящее время Нобелевская премия включает в себя денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон, т.е. около 1 миллиона евро. На протяжении десятилетий эта сумма менялась.