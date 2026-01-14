Эксклюзив: иранский активист Илья Хашеми рассказал Euronews, что силовики ходят по домам в поисках Starlink

В эксклюзивном видео для Euronews Persian Илья Хашеми кратко описал текущую ситуацию в Иране и трудности предоставления информации в условиях отсутствия связи:

"Сейчас, когда я снимаю это видео, интернет в Иране полностью отключен уже более 112 часов. Люди не могут передавать новости и информацию, и вся доступная сейчас информация предоставляется при посредничестве людей, имеющих доступ к интернету через Starlink. К сожалению, произошло то, что Исламская Республика пытается идентифицировать устройства Starlink с помощью детекторов ARAF. Правительство отчаянно пытается предотвратить стабильное подключение устройств Starlink к спутнику со всеми видами помех в области сигналов и GPS, и это еще больше осложнило текущую ситуацию.

За последние несколько дней благодаря краткому общению с людьми, подключенными к Starlink, я смог опубликовать видео, многие другие также успели опубликовать видео, не только я. Но то, что я знаю и высказываю, касается миллионов иранцев со всей страны; людей, которые жили в больших городах, небольших поселках и даже деревнях.

Тела погибших в результате протестов в Иране лежат у морга в пригороде Тегерана AP Photo

В настоящее время ситуация в Иране характеризуется массовыми убийствами и катастрофой. По оценкам, погибло не менее 15 000 человек.

Я беседовал с лечащим персоналом тегеранских больниц, а также нескольких других больниц в Раште, Сари и Кермане и всеми возможными способами передал некоторую информацию. Врач больницы трансплантологии в Ширазе сообщил мне, чей голос я также опубликовал в своем аккаунте в X, чтобы обратиться за помощью, потому что многие люди потеряли зрение.

По некоторым данным, только в одной больнице зарегистрировано более 300 случаев, связанных с потерей зрения. Количество убийств катастрофично и не поддается оценке. То, что произошло (теракты) 7 октября (в Израиле), намного меньше того, что Исламская Республика навязывает иранскому народу. Нынешняя ситуация - это полный геноцид, преступление против человечности, и мир молчит, почему так мало видеозаписей. У иранцев нет интернета, и ситуация очень катастрофическая. Вся доступная сейчас информация получена при посредничестве людей, которым при любых обстоятельствах удалось подключиться к интернету, а также передавать и собирать изображения и информацию.

Один из людей, вышедших на улицы Шираза, рассказал, что члены Басидж использовали подростков в возрасте 15 лет из-за нехватки силовкиов. Он объяснил, что подростку в возрасте 15—16 лет дали дробовик, и он совсем не понимал, что делает, он как будто играл в видеоигру; он внезапно заходил в толпу и стрелял.

В другой части своего выступления, говоря о том, как убивали протестующих и снимали их на видео, он назвал силы КСИР преступниками, чья идеология гораздо более жестока и опасна, чем другие идеологии.

Иранский народ противостоял этим силам с пустыми руками. Миллионы людей вышли на улицы, миллионы людей сражаются, миллионы кричат и молят о помощи со всего мира.

Один из жителей Тегерана, Парс, рассказал мне, что полицейский прикрепил пулемет к полицейской машине и без предупреждения стрелял по людям. Он сказал, что люди падали на землю, как листья с дерева. Только в том же районе погибло по меньшей мере 100 человек.

Протесты в Иране شبکه‌های اجتماعی

В других городах ситуация намного хуже. У нас нет новостей о Санандедже, Изехе и десятках городов и сотен уездов и небольших деревень на юге Ирана, включая Систан и Белуджистан, потому что у них нет подключения к Starlink.

Власти Ирана уделяют большое внимание поиску оставшихся устройств Starlink с радиочастотными детекторами и различными устройствами, посещению домов и допросам подозреваемых лиц. Это правило не позволяет устройству Starlink легко находить и подключать спутники, нарушая связь и сигналы GPS. Скорость загрузки данных пользователями Starlink в Иране резко снизилась. Ситуация очень пугающая.

Если до сегодняшнего дня люди говорили о самом жестоком преступлении, произошедшем 7 октября, то сегодня им следует говорить о самых жестоких действиях правительства по отношению к народу этой страны. Исламская Республика — террористическое государство, которое убивает людей».