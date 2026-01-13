В Литве отметили День защитников свободы — 35-ю годовщину штурма вильнюсского телецентра.

По всей стране проходят мероприятия в память граждан страны, которые защищали независимость Литвы. Так, в школах, государственных учреждениях и на рабочих местах с раннего утра зажигали свечи, символизирующие память, национальное единство и победу независимости.

В сейме состоялось торжественное заседание, на котором вручили традиционную «Премию свободы»: в этот раз её получил священник Томаш Шернас. Летом 1991 года он работал таможенником на недавно открытом КПП Мядининкай на границе с Белорусской ССР. 31-го июля КПП атаковал рижский ОМОН; из сотрудников таможни выжил только Шернас.

"Свобода - это не то, что можно снять и положить на полку, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. - Свобода - это наша постоянная работа и ответственность, особенно в современном мире, отмеченном нестабильностью, агрессией, гневом и ненавистью. Против всего этого мы должны твердо стоять и сопротивляться".

В 1990-м году Литва стала одной из первых советских республик, объявивших независимость. В начале января 1991-го в Вильнюсе и других городах начались митинги недовольных либерализацией цен. Под предлогом поддержки этих манифестантов и для «восстановления действия союзной конституции» руководство СССР решило отправить в Литву войска.

В ночь с 12 на 13 января 1991 года советские десантники и спецназ штурмовали здание телецентра в центре Вильнюса. Но на защиту здания, как и других важных объектов литовской столицы, встали невооружённые горожане.

В результате погибли 14 манифестантов и офицер спецназа, ранены около 140 человек с обеих сторон.