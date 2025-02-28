Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Борис Спасский - советский ас шахматной доски, который в 1976 году эмигрировал во Францию, а в 1978 году стал французским гражданином.
В Москве в возрасте 88 лет скончался Борис Спасский — 10-й чемпион мира по шахматам.
Гроссмейстером ленинградец Спасский стал в 18 лет, а в 1969 году, в возрасте 32 лет, стал чемпионом мира, обыграв Тиграна Петросяна.
Корону Спасский уступил в 1972 году, проиграв американцу Бобби Фишеру — единственному за послевоенное время чемпиону не из Советского Союза.
В 1976 году Борис Спасский переехал во Францию, при этом сохранив советское гражданство и право выступать за СССР. Однако с 1984 года он сменил федерацию и стал защищать французские цвета.
В 2012 году экс-чемпион вернулся в Россию, где провёл остаток своей жизни.