Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

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В Москве в возрасте 88 лет скончался Борис Спасский — 10-й чемпион мира по шахматам.

Гроссмейстером ленинградец Спасский стал в 18 лет, а в 1969 году, в возрасте 32 лет, стал чемпионом мира, обыграв Тиграна Петросяна.

Спасский-Фишер, 1972 г. AP Photo

Корону Спасский уступил в 1972 году, проиграв американцу Бобби Фишеру — единственному за послевоенное время чемпиону не из Советского Союза.

В 1976 году Борис Спасский переехал во Францию, при этом сохранив советское гражданство и право выступать за СССР. Однако с 1984 года он сменил федерацию и стал защищать французские цвета.

«Матч-реванш» против Фишера в Югославии в 1992 году Спасский провёл под французским флагом AP Photo

В 2012 году экс-чемпион вернулся в Россию, где провёл остаток своей жизни.