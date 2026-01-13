Погибший на Кипре российский дипломат мог быть агентом ГРУ — СМИ

Погибший на Кипре российский дипломат, третий секретарь посольства Алексей Панов мог быть агентом ГРУ. Об этом сообщает сетевое издание «Эхо» со ссылкой на исследователь российского влияния за границей Дмитрия Хмельницкого.

По его данным, 41-летний Панов имел звание капитана ГРУ, а до Кипра работал в Москве в «институте, связанном с радиотехникой». В посольстве же, по мнению Хмельницкого, в его задачи входило «обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и предположительно за его пределами».

Судя по имеющейся информации, Панов скончался 8 января, но сотрудники посольства объявил об этом лишь 12-го.

«Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в тяжёлое положение, и четыре дня шли переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и „предотвратили“, что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб», — полагает Дмитрий Хмельницкий.

В то же время по данным греческих СМИ, полиция была поставлена в известность уже через несколько часов после смерти Панова. Тем не менее, российские дипломаты не разрешили провести обыск в посольстве.

Греческие журналисты со ссылкой на «близкие к делу» источники сообщают, что причиной смерти стало самоубийство — российский дипломат, судя по всему, повесился.

Представители посольства никак не комментируют смерть своего коллеги. В официальном сообщении в Telegram указаны лишь инициалы Панова.

На этом фоне журналисты ресурса «Русский криминал» утверждают, что погибший — Антон Панов, сотрудник СВР и криптограф посольства. А третий секретарь Алексей Панов 12 января «вечером был жив и здоров».