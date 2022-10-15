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мир

Антиправительственные протесты в Иране не стихают

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 Euronews
Иран
Иран   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Иранцы, несмотря на репрессии со стороны властей, снова вышли на антиправительственные протесты. Судя по опубликованным в соцсетях видео, акции состоялись в университетах Тегерана, Исфахана и Керманшаха. 

По данным правозащитных организаций за месяц подавления протестов в Иране силами безопасности были убиты не менее 108 человек. В их числе 23 несовершеннолетних. Сотни людей были арестованы.