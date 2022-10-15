Антиправительственные протесты в Иране не стихают

Иранцы, несмотря на репрессии со стороны властей, снова вышли на антиправительственные протесты. Судя по опубликованным в соцсетях видео, акции состоялись в университетах Тегерана, Исфахана и Керманшаха.

По данным правозащитных организаций за месяц подавления протестов в Иране силами безопасности были убиты не менее 108 человек. В их числе 23 несовершеннолетних. Сотни людей были арестованы.