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Новый год уже шагает по планете, так что самое время подготовить особенные поздравления для наших родных и близких. Предлагаем вам подборку лучших сообщений для WhatsApp для поздравления с 2025 годом, сгруппированных по категориям. Среди них вы сможете найти идеальное сообщение для особенных людей в вашей жизни.

Советы по отправке новогодних сообщений

Персонализируйте сообщение для получателя Избегайте пересылки одного и того же сообщения всем своим контактам Запланируйте или подготовьте важные сообщения заранее, чтобы они не потерялись в самый напряженный момент Учитывайте разные часовые пояса, если у вас есть международные контакты Отвечайте на полученные приветствия в индивидуальном порядке Используйте функцию "Избранные сообщения", чтобы сохранять особые приветствия Избегайте отправки цепочки сообщений, не персонализируя их

Рекомендуемое время для отправки поздравлений с окончанием года - 31 декабря утром для деловых контактов, вечером - для родственников и близких друзей.

В полночь и при переходе к Новому году лучше сосредоточиться на партнерах и близких родственниках, а в первый день января 2025 года ответить и отправить остальным людям. Вот полный список образцов поздравительных сообщений для тех, кому вы адресуете их в WhatsApp или SMS.

Официальные сообщения для профессиональных контактов

Официальные сообщения идеально подходят для общения с коллегами, начальством или клиентами. Они поддерживают профессиональный тон и одновременно передают добрые пожелания:

Пусть наступающий год будет наполнен новыми профессиональными и личными успехами. Желаю вам процветающего 2025 года, полного достижений и удовлетворения.

От имени всей нашей команды мы желаем вам отличного завершения года и 2025 года, полного новых возможностей и успехов. С Новым годом!

Спасибо за ваше доверие в этом 2024 году. Я желаю вам процветающего Нового года, полного успешных проектов и реализованных целей.

Пусть этот новый цикл принесет новую энергию для достижения всех наших профессиональных целей. Счастливого 2025 года!

Давайте отпразднуем наши достижения и подготовимся к новым вызовам. Желаю вам успешного 2025 года.

Эмоциональные послания для родственников

Семья заслуживает особых посланий, которые передают всю нашу любовь и благодарность:

Дорогие родные, спасибо вам за еще один год безусловной любви и поддержки. Пусть этот 2025 год сплотит нас и подарит еще больше незабываемых моментов вместе. Люблю вас! ❤️

Моя прекрасная семья, вы - мое самое большое благословение. Пусть этот Новый год принесет нам больше смеха, объятий и моментов, которыми мы будем дорожить. Счастливого 2025 года! 🫂

Спасибо за то, что вы - мой тыл и моя сила. Пусть в Новом году мы всегда будем вместе, наслаждаясь жизнью и семейной любовью. ✨

Поздравляю мою семью, благодаря которой каждый день имеет смысл. Пусть 2025 год принесет нам больше моментов вместе и поводов для радости. 🎊

В этом Новом году я хочу, чтобы вы, моя любимая семья, продолжали создавать незабываемые воспоминания. Счастливого 2025 года! 🎆

Смешные сообщения для друзей

С друзьями мы можем быть более непринужденными и добавить нотку юмора:

Пусть у нас будет больше сумасшедших выходных, меньше горьких понедельников и больше эпических моментов в этом 2025 году! С Новым годом, мои друзья! 🎉

Доступна новая версия года: 2025.0 Хотите установить? Я уже нажал "Принять"! 🚀

Приготовьтесь к 2025 году, в котором будет больше приключений, меньше драмы и лучше селфи! С Новым годом, мой друг! 📸

Внимание! Обнаружен вирус под названием 2025. Побочные эффекты: больше веселья, успеха и хороших времен. 🦠

Моя резолюция на 2025 год - оставаться таким же классным, каким я был в 2024 году. И иметь больше поводов праздновать с вами! 🥳

Романтические послания для вашего партнера

Идеально подходит для выражения любви и добрых пожеланий вашему особенному человеку:

Пусть в этом Новом году мы будем ближе, чем когда-либо. Спасибо тебе за то, что ты мой спутник жизни. Я люблю тебя ❤️

365 новых дней, чтобы любить тебя еще больше и строить наши мечты вместе. с 2025 годом, любовь моя! 💑

С тобой каждый год - это удивительное приключение. С 2025 годом, любовь моя! Я не могу дождаться, чтобы прожить больше особенных моментов вместе 💖.

Ты - мой лучший подарок и исполнение моих желаний. Пусть этот 2025 год принесет нам больше любви, радости и волшебных моментов 💫.

Сообщения для групп WhatsApp

Идеально подходит для обмена сообщениями в семейных или дружеских группах:

Дорогая семья! Пусть этот 2025 год принесет нам больше моментов, которые можно разделить, и меньше отговорок, чтобы не собираться вместе 👨‍👩‍👦‍👦

Дорогая группа! Спасибо вам за еще один год смеха, поддержки и случайных сообщений - пусть 2025 год сделает нас такими же сплоченными! 🤗

С 2025 годом лучшую группу в WhatsApp! Давайте продолжим делиться мемами, смехом и хорошими временами 😄.

Вдохновляющие сообщения для особых моментов

Идеально, чтобы поделиться с людьми, которым нужно мотивирующее сообщение:

Пусть каждый день 2025 года приносит вам новый повод для улыбки и благодарности. Лучший год еще впереди! ✨

365 новых возможностей. Пусть этот 2025 год станет годом, когда сбудутся все ваши мечты. 🌟

Новый год, новая чистая страница. Пишите свою историю смело и решительно. Счастливого 2025 года! 📖

Пусть ваши цели станут достижениями, а мечты - реальностью. С 2025 годом! 🎯

Духовные и религиозные послания

Чтобы поделиться с людьми, которые ценят духовный аспект:

Пусть Бог благословит каждый ваш день в этом 2025 году и наполнит вашу жизнь миром и любовью. 🙏

Пусть божественная благодать будет с вами в каждом шаге, который вы сделаете в этом новом году, Счастливого 2025 года! ✝️

Безмерные благословения вам и вашим близким в этом Новом году! 🕊️

Короткие и эффективные послания

Идеально подходят для отправки большим группам людей или случайным знакомым:

"Счастливого 2025 года! Пусть это будет год, полный благословений 🎊".

"Новый год, новые приключения - с 2025 годом! 🎉"

"Пусть все ваши желания исполнятся в этом 2025 году! ✨"

"Добро пожаловать в 2025 год! 🎆"

Руководство по использованию эмодзи в сообщениях

Эмодзи могут оживить ваши сообщения. Ниже вы найдете руководство по выбору наиболее подходящих из них в зависимости от случая. Не перегружая сообщение (достаточно 2-3 штук), используйте эмодзи, которые имеют отношение к сообщению, в зависимости от получателя. А также используйте эмодзи в качестве разделителей или в конце предложений:

Праздник и торжество:

🎉 Праздник.

🎊 Конфетти

🎆 Фейерверк

🎇 Искры

🥂 Тосты

🍾 Шампанское

Любовь и привязанность:

❤️ Красное сердце

💖 Блестящее сердце

🫂 Обнимашки

💑 Пара с сердцем

👨‍👩‍👦‍👦 Семья

Удача и процветание:

✨ Сияющие звезды

🍀 Трилистник

🌟 Звезда

💫 Искра

Духовные:

🙏 Руки молящегося

🕊️ Голубь

✝️ Крест

🕯️ Свеча

Мотивационные:

💪 Сила

🎯 Доска для дартса

🚀 Ракета

⭐ Звезда

Ключевые слова для ваших сообщений

Много раз мы пишем сообщение, не имея четкого представления о том, как поздравить. По случаю смены года мы предлагаем вам список наиболее употребительных слов, которые должны присутствовать в ваших поздравительных сообщениях:

Новый год 2025

Новогодние поздравления

Добрые пожелания

Процветания

Успех

Благословения

Новые начинания

Счастье

Здоровье

Любовь

Мир

Изобилие

Надежда

Благодарность

Элементы для дополнения ваших сообщений

Новогодние анимированные GIF-файлы

Праздничные стикеры , которые вы можете интегрировать из своего телефона

, которые вы можете интегрировать из своего телефона Персонализированные голосовые заметки

Фотографии особых моментов года

года Персонализированные короткие видеоролики

Помните, что самое главное - это не длина сообщения, а искренность и нежность, с которой вы его отправляете. Каждое слово имеет значение, когда речь идет о пожелании всего самого лучшего нашим близким в эти особые дни.

Euronews поздравляеn вас с Новым 2025 годом!