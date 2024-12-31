Наступает 2025 год, и наверняка многие из вас хотят поздравить с ним близких, коллег и родных. Предлагаем вам список из 33 лучших поздравлений для WhatsApp
Новый год уже шагает по планете, так что самое время подготовить особенные поздравления для наших родных и близких. Предлагаем вам подборку лучших сообщений для WhatsApp для поздравления с 2025 годом, сгруппированных по категориям. Среди них вы сможете найти идеальное сообщение для особенных людей в вашей жизни.
Советы по отправке новогодних сообщений
- Персонализируйте сообщение для получателя
- Избегайте пересылки одного и того же сообщения всем своим контактам
- Запланируйте или подготовьте важные сообщения заранее, чтобы они не потерялись в самый напряженный момент
- Учитывайте разные часовые пояса, если у вас есть международные контакты
- Отвечайте на полученные приветствия в индивидуальном порядке
- Используйте функцию "Избранные сообщения", чтобы сохранять особые приветствия
- Избегайте отправки цепочки сообщений, не персонализируя их
Рекомендуемое время для отправки поздравлений с окончанием года - 31 декабря утром для деловых контактов, вечером - для родственников и близких друзей.
В полночь и при переходе к Новому году лучше сосредоточиться на партнерах и близких родственниках, а в первый день января 2025 года ответить и отправить остальным людям. Вот полный список образцов поздравительных сообщений для тех, кому вы адресуете их в WhatsApp или SMS.
Официальные сообщения для профессиональных контактов
Официальные сообщения идеально подходят для общения с коллегами, начальством или клиентами. Они поддерживают профессиональный тон и одновременно передают добрые пожелания:
- Пусть наступающий год будет наполнен новыми профессиональными и личными успехами. Желаю вам процветающего 2025 года, полного достижений и удовлетворения.
- От имени всей нашей команды мы желаем вам отличного завершения года и 2025 года, полного новых возможностей и успехов. С Новым годом!
- Спасибо за ваше доверие в этом 2024 году. Я желаю вам процветающего Нового года, полного успешных проектов и реализованных целей.
- Пусть этот новый цикл принесет новую энергию для достижения всех наших профессиональных целей. Счастливого 2025 года!
- Давайте отпразднуем наши достижения и подготовимся к новым вызовам. Желаю вам успешного 2025 года.
Эмоциональные послания для родственников
Семья заслуживает особых посланий, которые передают всю нашу любовь и благодарность:
- Дорогие родные, спасибо вам за еще один год безусловной любви и поддержки. Пусть этот 2025 год сплотит нас и подарит еще больше незабываемых моментов вместе. Люблю вас! ❤️
- Моя прекрасная семья, вы - мое самое большое благословение. Пусть этот Новый год принесет нам больше смеха, объятий и моментов, которыми мы будем дорожить. Счастливого 2025 года! 🫂
- Спасибо за то, что вы - мой тыл и моя сила. Пусть в Новом году мы всегда будем вместе, наслаждаясь жизнью и семейной любовью. ✨
- Поздравляю мою семью, благодаря которой каждый день имеет смысл. Пусть 2025 год принесет нам больше моментов вместе и поводов для радости. 🎊
- В этом Новом году я хочу, чтобы вы, моя любимая семья, продолжали создавать незабываемые воспоминания. Счастливого 2025 года! 🎆
Смешные сообщения для друзей
С друзьями мы можем быть более непринужденными и добавить нотку юмора:
- Пусть у нас будет больше сумасшедших выходных, меньше горьких понедельников и больше эпических моментов в этом 2025 году! С Новым годом, мои друзья! 🎉
- Доступна новая версия года: 2025.0 Хотите установить? Я уже нажал "Принять"! 🚀
- Приготовьтесь к 2025 году, в котором будет больше приключений, меньше драмы и лучше селфи! С Новым годом, мой друг! 📸
- Внимание! Обнаружен вирус под названием 2025. Побочные эффекты: больше веселья, успеха и хороших времен. 🦠
- Моя резолюция на 2025 год - оставаться таким же классным, каким я был в 2024 году. И иметь больше поводов праздновать с вами! 🥳
Романтические послания для вашего партнера
Идеально подходит для выражения любви и добрых пожеланий вашему особенному человеку:
- Пусть в этом Новом году мы будем ближе, чем когда-либо. Спасибо тебе за то, что ты мой спутник жизни. Я люблю тебя ❤️
- 365 новых дней, чтобы любить тебя еще больше и строить наши мечты вместе. с 2025 годом, любовь моя! 💑
- С тобой каждый год - это удивительное приключение. С 2025 годом, любовь моя! Я не могу дождаться, чтобы прожить больше особенных моментов вместе 💖.
- Ты - мой лучший подарок и исполнение моих желаний. Пусть этот 2025 год принесет нам больше любви, радости и волшебных моментов 💫.
Сообщения для групп WhatsApp
Идеально подходит для обмена сообщениями в семейных или дружеских группах:
- Дорогая семья! Пусть этот 2025 год принесет нам больше моментов, которые можно разделить, и меньше отговорок, чтобы не собираться вместе 👨👩👦👦
- Дорогая группа! Спасибо вам за еще один год смеха, поддержки и случайных сообщений - пусть 2025 год сделает нас такими же сплоченными! 🤗
- С 2025 годом лучшую группу в WhatsApp! Давайте продолжим делиться мемами, смехом и хорошими временами 😄.
Вдохновляющие сообщения для особых моментов
Идеально, чтобы поделиться с людьми, которым нужно мотивирующее сообщение:
- Пусть каждый день 2025 года приносит вам новый повод для улыбки и благодарности. Лучший год еще впереди! ✨
- 365 новых возможностей. Пусть этот 2025 год станет годом, когда сбудутся все ваши мечты. 🌟
- Новый год, новая чистая страница. Пишите свою историю смело и решительно. Счастливого 2025 года! 📖
- Пусть ваши цели станут достижениями, а мечты - реальностью. С 2025 годом! 🎯
Духовные и религиозные послания
Чтобы поделиться с людьми, которые ценят духовный аспект:
- Пусть Бог благословит каждый ваш день в этом 2025 году и наполнит вашу жизнь миром и любовью. 🙏
- Пусть божественная благодать будет с вами в каждом шаге, который вы сделаете в этом новом году, Счастливого 2025 года! ✝️
- Безмерные благословения вам и вашим близким в этом Новом году! 🕊️
Короткие и эффективные послания
Идеально подходят для отправки большим группам людей или случайным знакомым:
- "Счастливого 2025 года! Пусть это будет год, полный благословений 🎊".
- "Новый год, новые приключения - с 2025 годом! 🎉"
- "Пусть все ваши желания исполнятся в этом 2025 году! ✨"
- "Добро пожаловать в 2025 год! 🎆"
Руководство по использованию эмодзи в сообщениях
Эмодзи могут оживить ваши сообщения. Ниже вы найдете руководство по выбору наиболее подходящих из них в зависимости от случая. Не перегружая сообщение (достаточно 2-3 штук), используйте эмодзи, которые имеют отношение к сообщению, в зависимости от получателя. А также используйте эмодзи в качестве разделителей или в конце предложений:
Праздник и торжество:
- 🎉 Праздник.
- 🎊 Конфетти
- 🎆 Фейерверк
- 🎇 Искры
- 🥂 Тосты
- 🍾 Шампанское
Любовь и привязанность:
- ❤️ Красное сердце
- 💖 Блестящее сердце
- 🫂 Обнимашки
- 💑 Пара с сердцем
- 👨👩👦👦 Семья
Удача и процветание:
- ✨ Сияющие звезды
- 🍀 Трилистник
- 🌟 Звезда
- 💫 Искра
Духовные:
- 🙏 Руки молящегося
- 🕊️ Голубь
- ✝️ Крест
- 🕯️ Свеча
Мотивационные:
- 💪 Сила
- 🎯 Доска для дартса
- 🚀 Ракета
- ⭐ Звезда
Ключевые слова для ваших сообщений
Много раз мы пишем сообщение, не имея четкого представления о том, как поздравить. По случаю смены года мы предлагаем вам список наиболее употребительных слов, которые должны присутствовать в ваших поздравительных сообщениях:
- Новый год 2025
- Новогодние поздравления
- Добрые пожелания
- Процветания
- Успех
- Благословения
- Новые начинания
- Счастье
- Здоровье
- Любовь
- Мир
- Изобилие
- Надежда
- Благодарность
Элементы для дополнения ваших сообщений
- Новогодние анимированные GIF-файлы
- Праздничные стикеры, которые вы можете интегрировать из своего телефона
- Персонализированные голосовые заметки
- Фотографии особых моментов года
- Персонализированные короткие видеоролики
Помните, что самое главное - это не длина сообщения, а искренность и нежность, с которой вы его отправляете. Каждое слово имеет значение, когда речь идет о пожелании всего самого лучшего нашим близким в эти особые дни.
Euronews поздравляеn вас с Новым 2025 годом!