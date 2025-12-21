Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Вооруженное нападение на таверну в ЮАР: не менее девяти человек погибли

Женщины собираются за полицейским кордоном, где были застрелены десять человек из одной семьи, Питермарицбург, восточная провинция Квазулу-Натал. Пятница, 21 апреля 2023 года.
Женщины собираются за полицейским кордоном, где были застрелены десять человек из одной семьи, Питермарицбург, восточная провинция Квазулу-Натал. Пятница, 21 апреля 2023 года. Авторское право  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Подозреваемые скрылись с места преступления.

По меньшей мере девять человек погибли и десять получили ранения в результате вооруженного нападения на таверну рано утром в воскресенье в окрестностях Йоханнесбурга (ЮАР) в поселке Беккерсдале. В этом районе находятся крупнейшие золотодобывающие шахты страны.

Нападение произошло в час ночи по местному времени. Злоумышленники открыли огонь по посетителям таверны и скрылись с места происшествия. Проводится операция по поиску подозреваемых, по данным полиции в нападении участвовали около 10 человек.

ЮАР - крупнейшая экономика континента, но также имеет один из самых высоких показателей убийств в мире, инциденты с массовой стрельбой происходят часто . Большинство преступлений связаны с организованной преступностью.

В прошлом году показатель достиг 20-летнего максимума. 6 декабря 12 человек погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в общежитии в городке Солсвилл к западу от Претории.

