Перед мирным саммитом по Украине Трамп отправил Уиткоффа и Кушнера в Берлин

В преддверии мирного саммита по Украине, который состоится в понедельник, специальный посланник США Стив Уиткофф отправится в Берлин для проведения переговоров в выходные, сообщили несколько информационных агентств со ссылкой на Белый дом в Вашингтоне. Уиткоффа будет сопровождать зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В воскресенье в Берлине должны состояться переговоры советников по внешней политике США, Германии и Украины. На кону стоит очень многое. США ожидают от Украины территориальных уступок России. Москва до сих пор не проявляла желания отступить от своих военных целей.

По данным Reuters, в понедельник посланники США должны встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать главы государств и правительств других стран ЕС и НАТО.

Мерц объявил о встрече с Зеленским и другими главами государств в четверг на пресс-конференции с главой НАТО Марком Рютте.

В тот же день Трамп заявил, что представители США примут участие в мирных переговорах в понедельник только в том случае, если будет достигнут достаточный прогресс на переговорах о прекращении огня, прошедших в Берлине в выходные.

Цель переговоров - выработать мирное соглашение для Украины. Первый проект подвергся критике за то, что переговоры велись только между США и Россией без участия ЕС и Украины.

В настоящее время ведутся переговоры по трем документам. Они касаются мирного плана из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины и восстановления, а также экономической роли России.