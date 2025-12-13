Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Перед мирным саммитом по Украине Трамп отправил Уиткоффа и Кушнера в Берлин

Перед мирным саммитом по Украине Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Берлин
Перед мирным саммитом по Украине Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Берлин
By Diana Resnik
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Специальный посланник США Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отправляются в Берлин в преддверии мирного саммита по Украине. Переговоры о прекращении огня должны состояться в выходные. США настаивают на компромиссах со стороны Украины.

В преддверии мирного саммита по Украине, который состоится в понедельник, специальный посланник США Стив Уиткофф отправится в Берлин для проведения переговоров в выходные, сообщили несколько информационных агентств со ссылкой на Белый дом в Вашингтоне. Уиткоффа будет сопровождать зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В воскресенье в Берлине должны состояться переговоры советников по внешней политике США, Германии и Украины. На кону стоит очень многое. США ожидают от Украины территориальных уступок России. Москва до сих пор не проявляла желания отступить от своих военных целей.

По данным Reuters, в понедельник посланники США должны встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ожидается, что на встрече также будут присутствовать главы государств и правительств других стран ЕС и НАТО.

Мерц объявил о встрече с Зеленским и другими главами государств в четверг на пресс-конференции с главой НАТО Марком Рютте.

В тот же день Трамп заявил, что представители США примут участие в мирных переговорах в понедельник только в том случае, если будет достигнут достаточный прогресс на переговорах о прекращении огня, прошедших в Берлине в выходные.

Цель переговоров - выработать мирное соглашение для Украины. Первый проект подвергся критике за то, что переговоры велись только между США и Россией без участия ЕС и Украины.

В настоящее время ведутся переговоры по трем документам. Они касаются мирного плана из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины и восстановления, а также экономической роли России.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

