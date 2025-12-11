Австрия вводит запрет на ношение мусульманских головных платков девочками младше 14 лет

Национальный совет Австрии подавляющим большинством голосов проголосовал за запрет на ношение головных платков в школах для девочек младше 14 лет. Против законопроекта проголосовали "зелёные".

Министр по делам семьи и интеграции Клаудия Плакольм назвала решение парламента "историческим шагом по защите молодых девушек". По словам политика из ÖVP, головной платок - далеко не безобидный предмет одежды, а "символ угнетения". Ни одна девочка в Австрии не должна расти с ощущением, что ей следует прикрывать своё тело, подчеркнула она.

Запрет непосредственно касается "головного платка, покрывающего голову в соответствии с исламской традицией", именно так это сформулировано в тексте закона. Он должен вступить в силу в начале 2026/27 учебного года.

Штрафы за несоблюдение

В случае нарушения, администрация школы должна сначала провести беседу с девочкой и её родителями. Если девочка не снимает головной платок, родители должны прийти на приём к соответствующим школьным властям. В качестве окончательного наказания могут быть наложены штрафы в размере от 150 до 800 евро.

Поправка к закону была принята голосами правящих партий - ÖVP, SPÖ и либеральной Neos. Поддержала законопроект и оппозиционная FPÖ. Хотя "зелёных" нельзя назвать принципиальными противниками запрета на ношение головных платков, они отклонили текущий проект, поскольку считают, что у него есть конституционные недостатки.

Исламское религиозное сообщество Австрии (IGGÖ) подвергло новый запрет резкой критике, заявив, что он стигматизирует детей и подрывает социальную сплочённость. Как пояснили в организации, IGGÖ намерен обратиться в конституционный суд.

Аналогичное постановление, введенное правительством ÖVP-FPÖ в 2019 году, ранее было отменено Конституционным судом. Тогда запрет касался только начальных школ.

Среди прочего, судьи раскритиковали тот факт, что закон касался исключительно девочек-мусульманок и не распространялся на все религиозные головные уборы. Нынешнее правительство оправдывает новый подход желанием предотвратить угнетение по гендерному признаку. По их словам, такой проблемы не существует, например, с еврейской кипой или сикхской паткой.