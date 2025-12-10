Франция: Национальное собрание одобрило бюджет социального обеспечения

С 227 голосами за и 86 против депутаты проголосовали за "расходную" часть бюджета социального обеспечения. В минувшую пятницу был утвержден раздел "доходы". Затем законодатели с небольшим перевесом проголосовали за законопроект о финансировании социального обеспечения 2026 года, набрав 247 голосов за и 234 против.

Ранее депутаты приняли поправку, согласно которой увеличение расходов на медицинское страхование составит 3% вместо 2%, предложенных правительством.

На прошлой неделе депутатам была разослана записка, в которой говорилось, что дефицит может вырасти до 30 миллиардов евро к 2026 году, и этот уровень был признан "крайне тревожным" главой департамента социального обеспечения. Для сравнения, ожидаемый дефицит на 2025 год оценивается в 23 млрд евро.

Приостановка пенсионной реформы в центре дебатов

Социальное обеспечение составляет более 40% общих расходов государственного сектора Франции. Государственный дефицит Франции в настоящее время является одним из крупнейших в еврозоне.

Бюджет социального обеспечения также несет в себе важную политическую проблему: приостановку крайне непопулярной пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона.

В своем варианте бюджета депутаты восстановили упраздненную в предыдущем чтении Сенатом (верхней палатой парламента Франции) поправку о приостановке пенсионной реформы до января 2028 года, после следующих президентских выборов. Также они отменили предложенную правительством и одобренную Сенатом меру по отказу от индексации пенсий и социальных пособий в 2026 году и отказались от существенного увеличения франшизы по социальной медстраховке.

Хотя текст был принят Национальным собранием, теперь он должен быть направлен в Сенат для повторного чтения.

Либо сенаторы проголосуют за эту версию, и законопроект о социальном обеспечении будет окончательно принят, либо они отклонят текст. В последнем случае законопроект снова отправится в Национальное собрание.

Затем премьер-министру Лекорню придется решать следующую серьезную проблему: принятие плана государственного бюджета на 2026 год, отдельного законодательного акта, по которому достичь компромисса оказалось сложно.

Оба предшественника Лекорню, Мишель Барнье и Франсуа Байру, были отстранены от должности после попытки провести значительные сокращения бюджета.