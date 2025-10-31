Бюджет 2026: налог на супербогатых похоронен Национальным собранием. Неудача для левых

Налога Цукмана не будет в законопроекте о финансах даже в его урезанном варианте.

В пятницу, 31 октября, при рассмотрении доходной части проекта бюджета на 2026 год евродепутаты большинством голосов отклонили введение минимального налога в размере 2% на активы стоимостью 100 миллионов евро и более.

Названный в честь французского экономиста Габриэля Цукмана, этот налог был выдвинут социалистами. Они требовали большей "налоговой справедливости" в качестве ультиматума для отказа от вотума недоверия правительству.

Помимо "оригинальной" версии, которую отстаивали все левые, Социалистическая партия предложила компромиссную поправку, которую в прессе окрестили "легким налогом Цукмана": налог в размере 3% от 10 миллионов евро, но исключающий инновационные и семейные предприятия. Оба варианта были отвергнуты большинством депутатов.

Лидер депутатов от Социалистической партии (PS) Борис Валло раскритиковал_"неуступчивость_" правительственного лагеря и заявил, что на данный момент в ходе бюджетных дебатов не было достигнуто_"ни малейшего компромисса_"."Вы, [...] боюсь, идете по неверному пути", - обратился он к премьер-министру Себастьяну Лекорню, присутствовавшему в зале.

"Вотум недоверия сейчас, немедленно"!

Прошло всего несколько минут после провала налога Цукмана в Ассамблее, как раздались новые призывы к порицанию. Матильда Пано, лидер депутатов от LFI, призвала_"всех левых депутатов как можно скорее вынести вотум недоверия этому правительству_", осудив_"власть "макронистов", которая решает применять только свою программу и отказывается от минимальной налоговой справедливости"._

Мануэль Бомпар, координатор ультралевой организации La France Insoumise (Непокоренная Франция), также призвал к свержению правительства.

"Уничтожив налог на холдинговые компании, альянс макронистов, правых и ультраправых только что отклонил все поправки, вводящие налог Цукмана, даже более легкий, - сетует он. - Есть только одно решение: порицание, сейчас же, немедленно!"

Глава депутатов от правой LR Лоран Вокьез приветствовал отказ от налога, который, по его словам,"убил бы рабочие места и экономическую активность" во Франции.

Цукман: "В конце концов этот налог будет принят".

Для Габриэля Цукмана, чьи работы вдохновляют левых законодателей, этот отказ - "начало процесса [...] разъяснения и просвещения".

"Огромное большинство населения выступает за эту систему, за этот налоговый минимум для миллиардеров", - сказал он в интервью.

Но он не намерен останавливаться на достигнутом. "В ближайшие недели я продолжу объяснять, чтобы общественность могла воспользоваться этими знаниями, вооружиться интеллектуально. Ясно одно: это будет главным вопросом на президентских выборах 2027 года", - считает он. Он заверяет, что "в конце концов это увидит свет", будь то через несколько недель, месяцев или лет. Последний вариант он предпочитает исключить. "Не думаю, что мы можем себе это позволить, учитывая ухудшающееся состояние государственных финансов", - заключает он в беседе с C à vous.

Габриэль Цукман защищает налогообложение сверхбогатых "без возможных лазеек". Выступая в пятницу утром в эфире France Info, профессор экономики настаивает: "Чрезвычайное богатство должно сопровождаться неснижаемыми обязанностями для национального сообщества".

"Нам нужно, чтобы сверхбогатые люди приложили усилия", - заявил он, утверждая, что "они облагаются наименьшим налогом, поскольку платят в два раза меньше налогов пропорционально своему доходу, чем все остальные социальные категории".

Он также назвал "безответственным" раннее отклонение его законопроекта о налогообложении.

В день голосования лидер PS Оливье Фор признал в эфире BFMTV и RMC, что большинство против текста, даже в его облегченном варианте, из-за оппозиции со стороны правых, ультраправых и центрального блока.

В своем интервью он предложил альтернативные способы налогообложения самых богатых: вернуть налог солидарности на богатство (ISF) или обложить налогом очень крупные наследства.

"Мы не добились никакого прогресса и ничего не достигли", - отметил он в эфире X в середине дня, после обеда с премьер-министром Себастьяном Лекорню и лидером депутатов от PS Борисом Валло.

Нацобъединение меняет свою позицию

Национальное объединение, которое в четверг одержало свою первую победу в Ассамблее во время парламентской ниши, проголосовав за денонсацию миграционного соглашения, подписанного между Францией и Алжиром в 1968 году, не захотело поддержать налог Цукмана. Депутаты заявили, что против любого нового налога.

"Для нас это не обсуждается. Цукман - нет. Ни тяжелый, ни легкий, ни вообще никакой", - заявила Марин Ле Пен, лидер депутатов от RN в Национальном собрании.

В конце сентября Жан-Филипп Танги, член Комитета по финансам, назвал это_"ложным решением"_.

Жордан Барделла, председатель партии, также подверг предложение нападкам в преддверии голосования в эту пятницу на канале France 2 "20 heures". "План левых и план господина Цукмана заключается в том, чтобы превратить Францию в Венесуэлу без нефти", - сказал он.

Правда, ультраправая партия воздержалась при голосовании по закону_"о введении минимального налога в размере 2% на состояние сверхбогатых_", который был принят в первом чтении в феврале прошлого года.

Ограниченный налог на холдинговые компании

Перед тем как рассмотреть поправки к налогу Цукмана, депутаты приняли налог, направленный на холдинговые компании, после того как правые значительно сократили его базу.

Эта первая мера по налогообложению состоятельных лиц, предложенная правительством, вряд ли удовлетворит левых, которые выразили сожаление по поводу того, что Клементин Аутен, член экологической и социальной группы, назвала_"маленькой мерой_".

Большинство левых депутатов предпочли воздержаться от голосования.