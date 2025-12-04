Германия больше не должна предоставлять убежище сирийцам после падения режима президента Башара Асада, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, но критики предупреждают, что страна остается небезопасной для меньшинств и женщин.

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Тарек Алаовс, бывший сирийский беженец и представитель по вопросам политики в отношении беженцев организации Pro Asyl, предостерег от поспешных выводов. После свержения Асада в начале декабря 2024 года в нем поначалу теплилась надежда.

"Для меня это был момент надежды на то, что мы сможем построить демократию и правое государство в Сирии, - пока реальность не нанесла нам тяжелый удар", - сказал Тарек.

29 января временным президентом стал Ахмед аш-Шараа - бывший лидер отделения "Аль-Каиды" в Сирии, известный под псевдонимом Абу Мохаммед аль-Джолани.

Именно тогда энтузиазм Тарека перерос в беспокойство. "Это джихадисты", - предупредил Тарек. По его словам, вскоре после падения Асада новые правители Сирии начали преследовать меньшинства, ЛГБТК+ и женщин.

"Они не заинтересованы в рассмотрении преступлений против человечности, потому что сами совершили преступления против человечности на северо-западе Сирии", - добавил он.

Многие сирийцы опасаются, что аш-Шараа не избавился от своего прошлого в качестве лидера исламистского ополчения "Хайят Тахрир аш-Шам".

Религиозные меньшинства под ударом?

Появились сообщения о массовых убийствах среди религиозных меньшинств, в частности алавитов, к которым принадлежала семья Асада.

6 марта начались ожесточенные бои между силами Аш-Шараа и представителями общины алавитов. По данным Организации Объединенных Наций, в ходе этих столкновений погибли около 1400 человек, в основном мирные жители.

Согласно одному из отчетов, жертв убивали, пытали и уродовали их тела. Некоторые зверства были сняты на видео и выложены в социальные сети. В нескольких видеороликах слышно, как преступники говорят: "Мы пришли убить алавитов", - сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании.

Стрелок проходит мимо останков дома, разрушенного во время недавних межконфессиональных столкновений в городе Сувейда, где большинство населения составляют друзы, 19 сентября 2025 г. AP Photo

Переходное правительство Сирии оправдывало столкновения тем, что сторонники Асада напали на силы безопасности в провинции Латакия, где проживает большое количество алавитов.

В июле произошли новые столкновения между правительственными войсками и друзскими общинами в провинции Сувейда. Эксперты ООН предупредили об убийствах, похищениях, мародерстве, уничтожении имущества и сексуальном насилии в отношении женщин и девочек.

Аш-Шараа призвал к прекращению огня и назвал столкновения "вызовом". Он также пообещал привлечь к ответственности всех, кто причинил вред мирным жителям в обоих случаях, но был встречен скептически лидерами алавитов и друзов.

Между тем, многие сирийцы по-прежнему не доверяют ему, сомневаясь в том, что аш-Шараа действительно контролирует свои силы безопасности.

Кто такой Ахмед аш-Шараа?

Несколько лет назад Соединенные Штаты предложили за аш-Шараа, известного тогда под именем аль-Джолани, вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. До 2024 года он считался разыскиваемым террористом в Америке.

Сегодня мировые державы, включая Вашингтон, принимают его. В ноябре Совет Безопасности ООН отменил санкции против него, и теперь он признан международным сообществом как лидер Сирии.

"Самое обидное, что международное сообщество теперь пытается узаконить именно эту группу под руководством Ахмада аш-Шараа в Сирии. Пока им есть с кем говорить в Сирии, они готовы закрывать на это глаза", - говорит Тарек.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Сирии Ахмаду аш-Шараа в Белом доме в Вашингтоне, 10 ноября 2025 года. AP Photo

Он считает опасным то, что мировые державы сотрудничают с джихадистами, и предупреждает, что это может вызвать новую волну переселения. Он критикует нынешнюю политику в отношении беженцев как нежизнеспособную.

"Похоже, цель состоит в том, чтобы как можно дольше удерживать людей от бегства в Германию или Европу. Но это не сработает, - говорит Тарек.

Люди бегут из-за войн и кризисов в своих странах, объяснил он. Отправка людей обратно не поможет. "Если через два года ситуация снова обострится, они снова будут бежать".

Он бежал из Сирии после того, как его стали преследовать за документирование нарушений прав человека. Его отправили на поле боя, где его ждала смерть от ИГИЛ. По словам Тарека, режим Асада "хотел умыть руки" и не убивать его напрямую.

Он считает, что и при новом правительстве возникают подобные ситуации. Преследование меньшинств происходило и при режиме Хафеза Асада в 1960-х годах, отмечает он.

"Разница в том, что режим Асада опирался на националистическую идеологию. Новые правители опираются на религиозную идеологию. Но методы одни и те же".

Необходима реакция Европы

Тарек считает, что Европа должна усилить давление на нынешних правителей Сирии. "Только если люди будут чувствовать себя в безопасности, они смогут вернуться на постоянное место жительства".

Он критикует реакцию Германии: "Даже во время резни друзов представитель Германии на встрече в Сирии не сказал ни слова о массовых убийствах".

Правозащитник много общается с выходцами из Сирии. Большинство из них говорят: "Если бы в стране была настоящая стабильность, мы бы вернулись, чтобы восстановить ее".

По его словам, опыт, полученный сирийцами в Германии и Европе, может помочь восстановить инфраструктуру, жилье и города Сирии, а также саму демократию. "Это было бы крайне важно после почти 60 лет диктатуры".

Но в настоящее время отсутствуют основы безопасности и политики. "Учитывая широкую доступность оружия по всей стране, я не вижу никакой безопасности. Даже самый незначительный конфликт может разрастись до такой степени, что затронет всех в регионе", - предупредил он.

Он ожидает большего от демократических правительств Европы: "Нам нужно больше политического давления на новых правителей".

Публичные заявления европейских политиков помогли бы защитить людей на местах, показав, что за этими событиями наблюдают из-за рубежа, считает Тарек.

Он настаивает на том, что защита прав человека должна стать одним из условий получения финансирования на цели развития.

"У нас есть политический вес. Мы можем оказать дипломатическое давление на правителей Сирии. До сих пор этого, к сожалению, не произошло".