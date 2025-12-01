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В Беларуси упал БПЛА, разбрасывавший бело-красно-белые флажки. Минск обвиняет Вильнюс

Упавший в Гродно дрон
Упавший в Гродно дрон Авторское право  МВД Республики Беларусь
Авторское право МВД Республики Беларусь
By Euronews
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Белорусский МИД потребовал от Литвы расследовать инцидент и наказать виновных

МИД Беларуси обвиняет Литву в нарушении воздушного пространства: в районе г. Гродно упал беспилотник, который разбрасывал над белорусской территорией бело-красно-белые флажки (государственный флаг независимой Беларуси до 1995 г.)

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Отмечается, что беспилотник изготовлен в Западной Европе, на отдельных деталях есть маркировка немецкой фирмы, специализирующейся на производстве управляемых моделей кораблей и самолётов.

В МИДе заявили, что судя по навигационным данным в памяти аппарата, БПЛА стартовал в Литве, пересёк границу в районе Лаздийского района; из Беларуси дрон должен был вернуться в Литву через воздушное пространство Польши.

Результат работы БПЛА
Результат работы БПЛА МВД Республики Беларусь

В Минске назвали произошедшее «умышленной провокацией не только в отношении Республики Беларусь, но и Польской республики» и потребовал от Вильюса предоставить подробную информацию, провести расследование и привлечь виновных к ответственности. «Беларусь оставляет за собой право на необходимые меры для защиты суверенитета», — подчеркнули в МИДе.

Литва, в свою очередь, уже неоднократно обвиняла Беларусь в запуске многочисленных метеозондов — воздушных шаров — которые везут в страну ЕС контрабандные сигареты, а заодно мешают полётам самолётов, из-за чего периодически приходится останавливать работу Вильнюсского аэропорта, который находится недалеко от границы. Так, с воскресенья на понедельник воздушную гавань пришлось закрыть на 11 часов.

Из-за этого Литва даже закрывала пограничные переходы, но затем из работу возобновили — из-за того, что на белорусской территории застряли тысячи европейских фур, и Минск угрожал конфисковать их.

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