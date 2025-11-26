Финляндия продолжает отгораживаться от России

Завершено строительство нового участка восточно-финского пограничного забора. Финляндия начала строительство 200-километрового барьера в 2023 году, чтобы остановить нелегальных мигрантов из России. Москву обвиняют в подстрекательстве к миграционной волне.
Забор, протянувшийся вдоль четверти российско-финской границы, в основном укрепляет старые пограничные переходы, которые изначально должны были быть удобными для пересечения. Самый критический участок — приграничная полоса Лапландии. Марья Маттила прожила в Лапландии всю свою жизнь. Она не боится русских, но она реалистка. Она говорит, что исторически ничего хорошего с Востока никогда не приходило.
"Это всегда была геополитическая точка, пограничная полоса между Востоком и Западом. Если окунуться в историю, то с востока никогда не приходило ничего хорошего", - говорит она.
По словам представителя Пограничной службы Лапландии, на границе существуют серьёзные проблемы с безопасностью. По мере того, как население Лапландии постепенно сокращается, она становится всё менее контролируемым регионом, что создаёт проблемы с точки зрения безопасности.
"Ситуация на границе становится все более напряженной. Пограничная полиция считает, что если восточная граница будет открыта, то нелегальная иммиграция, организованная Россией, продолжится".
Забор проходит частично по государственной и частично по частной земле, его строительство обошлось примерно в 362 миллиона евро.