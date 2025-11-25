Россия нанесла серию ночных ударов по Киеву, а также нескольким другим городам, включая северо-восточную Сумскую область, несмотря на продолжающиеся усилия США по прекращению войны, которая длится уже четвертый год.

На видеозаписях, распространившихся в Интернете, запечатлены удары по жилым домам ранним утром во вторник, что позже подтвердили местные власти.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 22-этажый дом в центральном Печерском районе и еще одна девятиэтажка в восточном Днепровском районе Киева получили серьезные повреждения.

Сообщается о шести погибших и семерых раненых.

В результате удара по Белой церкви в Киевской области погиб один человек, есть пострадавшие.

Министерство энергетики Украины заявило, что в результате ночного обстрела пострадали объекты энергетической инфраструктуры, не предоставив подробной информации о типе и масштабах повреждений.

Люди наблюдают за тем, как сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после атаки российских войск в Киеве, Украина, вторник, 25 ноября 2025 г. Dan Bashakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Кроме того, официальные лица в Сумах сообщили рано утром во вторник, что российский беспилотник ударил по служебному грузовику, который был размещен после неоднократных российских ударов по этому району, продолжавшихся до конца понедельника.

Удары ВСУ по югу России

В результате украинской массированной атаки беспилотников по южным регионам России погибли 3 человека и не менее 15 получили ранения.

Самые значительные последствия в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области. Как сообщается, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, детский сад, колледж и два промышленных предприятия.

Также под ударом оказался Новороссийск, где повреждения получили семь многоквартирных и семь частных домов. Сообщается о четырех пострадавших.

Украинские беспилотники также атаковали Краснодарский край. По данным местных властей, всего в регионе пострадали не менее 20 домов, в том числе в Краснодаре, Туапсе, Геленджике и Кабардинке.

В Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь сбили 249 украинских беспилотников.

Крупным атакам предшествовали переговоры между представителями США и Украины в швейцарской Женеве в воскресенье о мирном плане, разработанном при посредничестве США и России.

Александр Бевз, член украинской делегации, заявил в понедельник агентству Ассошиэйтед Пресс, что переговоры были "очень конструктивными" и обе стороны смогли обсудить большинство вопросов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия не видела обновленного плана по итогам женевских переговоров.