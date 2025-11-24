Представители США и Украины заявили, что в воскресенье они достигли прогресса в деле прекращения российского вторжения в Украину после переговоров в швейцарском городе Женева, проходивших на высоком уровне.

Целью встречи было обсуждение мирного плана американского президента Дональда Трампа для охваченной войной Украины, который вызвал озабоченность многих европейских союзников Вашингтона, считающих проект в значительной степени примирительным по отношению к Москве.

Госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший американскую делегацию в Женеве, сказал, что переговоры были "очень стоящими" и стали самыми продуктивными за "очень долгое время".

"Я очень оптимистично настроен в отношении того, что мы сможем чего-то добиться", - сказал Рубио.

Однако главный американский дипломат не сообщил подробностей о том, как выглядит прорыв в переговорах с украинской стороной, отметив, что, скорее всего, в ближайшее время к ним подключатся чиновники более высокого уровня и продолжат обсуждение.

Он также преуменьшил срок, установленный Трампом Киеву на четверг для ответа на его предложение, подчеркнув, что в Вашингтоне хотят, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее.

Делегации США и Украины в начале переговоров в представительстве США при международных организациях в Женеве, Швейцария, воскресенье, 23 ноября 2025 г. Martial Trezzini/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

"Это очень деликатный момент, - сказал Рубио. - По некоторым предлжениям есть вопросы по семантике или языку. Некоторые требуют решений и консультаций на более высоком уровне. Другие, я думаю, просто требуют больше времени для проработки".

Составленный США проект из 28 пунктов, призванный положить конец почти четырехлетнему полномасштабному вторжению России в Украину, вызвал тревогу в Киеве и европейских столицах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может оказаться перед суровым выбором между отстаиванием своих суверенных прав и сохранением поддержки США, на которую она так отчаянно рассчитывает. Зеленский также заявил, что украинцы "всегда будут защищать" свой дом.

В предложении учтены многие требования России, которые Зеленский категорически отвергал десятки раз, включая отказ от больших кусков территории.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером после переговоров, Белый дом сообщил, что украинская делегация "подтвердила, что все ее основные вопросы - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены в ходе встречи".

Он добавил, что Киев "выразил признательность за структурированный подход, использованный для учета его мнения в каждом компоненте формирующейся структуры урегулирования". Белый дом заявил, что изменения, внесенные в предложение, теперь отражают "национальные интересы" и обеспечивают "надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе".

Глава делегации Украины Андрей Ермак в начале переговоров с делегацией США в представительстве США при НПО в Женеве, Швейцария, воскресенье, 23 ноября 2025 г. Martial Trezzini/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Однако такие позитивные шаги были озвучены лишь после того, как усилились опасения по поводу первоначального проекта сделки, одобренного Трампом.

Двухпартийная группа американских сенаторов заявила, что Рубио сказал им в субботу, что план был разработан Россией и на самом деле является "списком пожеланий" Москвы, а не серьезным шагом к миру.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он говорил с Трампом и дал понять, что есть некоторые части плана, с которыми ключевые европейские страны могут согласиться, но есть и такие, которые они отвергают.

"Я сказал ему, что мы полностью согласны с Украиной, что суверенитет этой страны не должен быть поставлен под угрозу", - сказал Мерц в интервью одному из немецких СМИ.

Рубио назвал предложение США "живым дышащим документом", который будет постоянно меняться. Он также дал понять, что любой окончательный продукт, когда он будет готов, все равно должен быть представлен Москве - "очевидно, что русские получат здесь право голоса".

Андрей Ермак и Марко Рубио беседуют с прессой во время консультаций в представительстве США при международных организациях в Женеве, Швейцария, воскресенье, 23 ноября 2025 г. Martial Trezzini/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Радужная оценка того, что обсуждалось, противоречит словам самого Трампа. Перед началом переговоров президент упрекнул Украину в отсутствии благодарности за военную помощь США, при этом уклонившись от критики России.

"Украинские власти выразили нулевую благодарность за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России", - написал он в своей социальной сети Truth Social в воскресенье утром.

После этого послания Трампа Зеленский поддержал усилия США по обеспечению безопасности, подчеркнув при этом, что "суть всей дипломатической ситуации в том, что именно Россия, и только Россия, начала эту войну".

"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу", - написал Зеленский в сообщении в Telegram, добавив: "Мы благодарим всех в Европе".

"Важно не забывать о главной цели - остановить войну России и не дать ей разгореться снова", - подчеркнул он.