NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Cерьезное предупреждение" Тайваню: Китай проводит крупные военные учения

Противотанковая ракета BGM-71A запускается во время военных учений в уезде Пингтун, южный Тайвань, понедельник, 26 августа 2024 года.
Противотанковая ракета BGM-71A запускается во время военных учений в уезде Пингтун, южный Тайвань, понедельник, 26 августа 2024 года. Авторское право Chiang Ying-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Chiang Ying-ying/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Tamsin Paternoster и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В последние годы Китай все чаще проводит военные учения в окрестностях Тайваня; Тайвань называет их "провокацией"

РЕКЛАМА

Пекин начал в понедельник крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня и его островов, назвав это "предупреждением".

Манёвры, которые, по словам командования Восточного театра военных действий Китая, включали совместные учения армии, флота, ВВС и ракетных подразделений, прошли вокруг Тайваня и в Тайваньском проливе, отделяющем остров от Китая.

Представитель командования Восточного театра военных действий, старший капитан ВМС КНР Ли Си, написал в социальных сетях, что эти учения "серьезное предупреждение тем, кто поддерживает независимость Тайваня, и знак нашей решимости защищать свой национальный суверенитет".

Учения проводятся после того, как в четверг продемократический президент Тайваня Лай Цинде выступил с речью по случаю Национального дня острова, в которой подтвердил свою убежденность в том, что он является "суверенной и независимой страной", не подчиняющейся Китаю.

В преддверии учений командование Восточного театра военных действий разместило в социальных сетях пропагандистский ролик под названием "Готовность к битве". В ролике были показаны кадры позиционирования истребителей и военных кораблей.

В сопроводительном тексте говорилось, что командование готово к бою в любое время и может сражаться в любой момент.

Министерство обороны Тайваня осудило учения как "провокацию" и заявило, что его войска готовы к ответным действиям.

Военные учения Китая в районе Тайваня в последние годы проводятся все чаще. В мае аналогичные учения последовали за инаугурацией Лая.

В ответ на учения Лай заверил граждан Тайваня, что правительство будет "защищать демократическую и свободную конституционную систему, защищать демократический Тайвань и обеспечивать национальную безопасность", написав об этом в Facebook.

Лай, который отвергает требование Китая признать Тайвань частью Китая, был назван Пекином "опасным сепаратистом".

Related

Тайвань был японской колонией до объединения с Китаем в конце Второй мировой войны. Он отделился в 1949 году, когда националисты Чан Кайши бежали на остров, а на материке к власти пришла коммунистическая партия Мао Цзэдуна.

Правящая в Китае КПК считает, что оба государства должны "воссоединиться", несмотря на то, что многие жители Тайваня хотят сохранить независимость страны.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Президент Тайваня требует от КНР прекратить «запугивание»

День рождения самой старой панды Тайваня

Спасатели ищут десятки пропавших без вести после землетрясения

Вооружённые силы Тайвань Китай Военные учения