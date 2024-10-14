"Cерьезное предупреждение" Тайваню: Китай проводит крупные военные учения

В последние годы Китай все чаще проводит военные учения в окрестностях Тайваня; Тайвань называет их "провокацией"

РЕКЛАМА

Пекин начал в понедельник крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня и его островов, назвав это "предупреждением".

Манёвры, которые, по словам командования Восточного театра военных действий Китая, включали совместные учения армии, флота, ВВС и ракетных подразделений, прошли вокруг Тайваня и в Тайваньском проливе, отделяющем остров от Китая.

Представитель командования Восточного театра военных действий, старший капитан ВМС КНР Ли Си, написал в социальных сетях, что эти учения "серьезное предупреждение тем, кто поддерживает независимость Тайваня, и знак нашей решимости защищать свой национальный суверенитет".

Учения проводятся после того, как в четверг продемократический президент Тайваня Лай Цинде выступил с речью по случаю Национального дня острова, в которой подтвердил свою убежденность в том, что он является "суверенной и независимой страной", не подчиняющейся Китаю.

В преддверии учений командование Восточного театра военных действий разместило в социальных сетях пропагандистский ролик под названием "Готовность к битве". В ролике были показаны кадры позиционирования истребителей и военных кораблей.

В сопроводительном тексте говорилось, что командование готово к бою в любое время и может сражаться в любой момент.

Министерство обороны Тайваня осудило учения как "провокацию" и заявило, что его войска готовы к ответным действиям.

Военные учения Китая в районе Тайваня в последние годы проводятся все чаще. В мае аналогичные учения последовали за инаугурацией Лая.

В ответ на учения Лай заверил граждан Тайваня, что правительство будет "защищать демократическую и свободную конституционную систему, защищать демократический Тайвань и обеспечивать национальную безопасность", написав об этом в Facebook.

Лай, который отвергает требование Китая признать Тайвань частью Китая, был назван Пекином "опасным сепаратистом".

Тайвань был японской колонией до объединения с Китаем в конце Второй мировой войны. Он отделился в 1949 году, когда националисты Чан Кайши бежали на остров, а на материке к власти пришла коммунистическая партия Мао Цзэдуна.

Правящая в Китае КПК считает, что оба государства должны "воссоединиться", несмотря на то, что многие жители Тайваня хотят сохранить независимость страны.