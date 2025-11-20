Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Эскалация в секторе Газа: Израиль наносит удары по целям ХАМАС

Палестинцы в городе Газа проверяют здание после удара Израиля
Палестинцы в городе Газа проверяют здание после удара Израиля Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Палестинские источники сообщают о более чем 30 жертвах. В ЦАХАЛ заявили, что боевики ХАМАС открыли огонь по военным в районе желтой линии.

На юге сектора Газа в районе Хан-Юниса израильские военные проводят интенсивный обстрел целей, связанных с боевиками ХАМАС.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что члены палестинской группировки открыли огонь по израильским военным, и обвинили ХАМАС в нарушении условий перемирия. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что военнослужащие не пострадали.

Источники в больницах сектора Газа, которые находятся под управлением радикальной исламистской группировки, сообщают, что со среды погибли более 30 человек.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники в секторе Газа сообщает, что в результате двух израильских ударов по Хан-Юнису в четверг погибли пять человек.

В больнице Нассер журналисту агентства заявили, что получили 17 тел, в том числе пяти женщин и пяти детей, после ударов Израиля, под которые попали палатки с перемещенным людьми.

В городе Газа больница Аш-Шифа сообщила о 16 убитых, в том числе семи детях и трех женщинах, в результате двух израильских авиаударов.

Группировка ХАМАС осудила израильские удары и отрицает, что вела огонь по израильским войскам.

Представители больницы сектора утверждают, что тела были доставлены с обеих сторон желтой линии, установленной в ходе перемирия, заключенного в прошлом месяце. Эта граница делит Газу на две части, оставляя приграничную зону под контролем израильской армии, а территорию за ней - в качестве безопасной зоны.

В четверг израильские военные сообщили, что 8-ствольная ракетная установка с 4 ракетами, нацеленная на израильскую территорию, была обнаружена в районе желтой линии. В ЦАХАЛ также заявили, что "в ходе отдельной оперативной деятельности" были обнаружено оружие, взрывчатые вещества и военная форма.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Израиль уничтожил четырёхэтажный дом авиаударом по лагерю беженцев в центре Газы

Джабалия: похороны после удара Израиля по траурному собранию в Газе, несмотря на перемирие

Западный берег и часть Газы голосуют на первых муниципальных выборах после войны