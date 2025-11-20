Эскалация в секторе Газа: Израиль наносит удары по целям ХАМАС

На юге сектора Газа в районе Хан-Юниса израильские военные проводят интенсивный обстрел целей, связанных с боевиками ХАМАС.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что члены палестинской группировки открыли огонь по израильским военным, и обвинили ХАМАС в нарушении условий перемирия. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что военнослужащие не пострадали.

Источники в больницах сектора Газа, которые находятся под управлением радикальной исламистской группировки, сообщают, что со среды погибли более 30 человек.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники в секторе Газа сообщает, что в результате двух израильских ударов по Хан-Юнису в четверг погибли пять человек.

В больнице Нассер журналисту агентства заявили, что получили 17 тел, в том числе пяти женщин и пяти детей, после ударов Израиля, под которые попали палатки с перемещенным людьми.

В городе Газа больница Аш-Шифа сообщила о 16 убитых, в том числе семи детях и трех женщинах, в результате двух израильских авиаударов.

Группировка ХАМАС осудила израильские удары и отрицает, что вела огонь по израильским войскам.

Представители больницы сектора утверждают, что тела были доставлены с обеих сторон желтой линии, установленной в ходе перемирия, заключенного в прошлом месяце. Эта граница делит Газу на две части, оставляя приграничную зону под контролем израильской армии, а территорию за ней - в качестве безопасной зоны.

В четверг израильские военные сообщили, что 8-ствольная ракетная установка с 4 ракетами, нацеленная на израильскую территорию, была обнаружена в районе желтой линии. В ЦАХАЛ также заявили, что "в ходе отдельной оперативной деятельности" были обнаружено оружие, взрывчатые вещества и военная форма.