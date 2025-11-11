Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Бельгии появится ультраправая партия TRUMP

ФАЙЛ: Президент Дональд Трамп слушает выступление сенатора Кэти Бритт, штат Северная Америка, в Овальном кабинете Белого дома в четверг, 16 октября 2025 г., в Вашингтоне.
ФАЙЛ: Президент Дональд Трамп слушает выступление сенатора Кэти Бритт, штат Северная Америка, в Овальном кабинете Белого дома в четверг, 16 октября 2025 г., в Вашингтоне. Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Её название расшифровывается как Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes, то есть "Объединимся в союз популистских движений". Как пояснил основатель TRUMP Сальваторе Никотра, "Дональд Трамп - это воплощение популизма".

В Бельгии появилась ультраправая франкоязычная партия, названная в честь президента США.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

TRUMP - аббревиатура от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Объединимся в союз популистских движений"). Новая партия - преемница распавшегося политического движения Chez Nous и бельгийской партии Front National.

Основатель этого политического формирования - Сальваторе Никотра, экс-председатель бельгийского Национального фронта.

"Дональд Трамп - воплощение популизма, всего того, за что мы выступаем", - заявил Никотра брюссельскому новостному изданию BRUZZ. Он добавил, что Трамп рассматривает страну как единую нацию, в отличие от Vlaams Belang - крупнейшей ультраправой партии Бельгии, выступающей за фламандский сепаратизм.

"Мы - правая популистская партия с социальным уклоном", - уточнил он.

Related

По данным BRUZZ, в исполнительный комитет новой партии входит Эмануэле Ликари, который баллотировался от Vlaams Belang в Брюсселе, но был исключён после публичного прославления фашизма.

TRUMP намерена участвовать в федеральных выборах 2029 года и выборах в Европарламент, а также планирует выдвинуть кандидатов на региональном и муниципальном уровнях. Официальная инаугурация партии намечена на 30 ноября.

Пятипартийная коалиция Бельгии уже несколько месяцев ведёт переговоры по бюджету. Цель премьер-министра Барта де Вевера - сократить расходы на 10 миллиардов евро.

На прошлой неделе де Вевер сообщил парламенту, что попросил короля Филиппа дать правительству время до Рождества, чтобы достичь-таки соглашения по бюджету, сообщают местные СМИ.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Великобритания отправляет Бельгии оборудование для борьбы с дронами

Еврокомиссия и Бельгия не видят прорыва в переговорах по кредиту на репарации Украине

Автобус с болельщиками "Барселоны" загорелся перед матчем Лиги чемпионов в Брюгге