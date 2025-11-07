Трамп провел переговоры в Белом доме с лидерами стран Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп встретился в четверг в Белом доме с лидерами пяти стран Центральной Азии.

Трамп и официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели двусторонние встречи в Овальном кабинете перед рабочим ужином.

Перед ужином с лидерами Трамп заявил: "Мы укрепляем наши экономические партнерства, улучшаем сотрудничество в сфере безопасности и расширяем наши общие связи".

"Через эти страны когда-то проходил древний Шелковый путь, соединявший Восток и Запад", - сказал Трамп, отметив при этом, что "к сожалению, предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион".

Визиты в Белый дом состоялись после того, как Трампу удалось хотя бы на время ослабить напряженность в отношениях между США и Китаем по поводу экспорта редкоземельных металлов - основного предмета разногласий в торговых переговорах.

В прошлом месяце Пекин расширил ограничения на экспорт жизненно важных редкоземельных элементов и магнитов, а после переговоров Трампа и Си в Южной Корее на прошлой неделе объявил, что Китай отложит введение новых ограничений на один год.

Теперь Вашингтон ищет новые способы обойти Китай на важнейшем рынке минералов. На Китай приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов и он контролирует около 90% мировой переработки.

Укрепление экономических связей

Госсекретарь Марко Рубио приветствовал лидеров стран Центральной Азии в Госдепартаменте в среду, чтобы отметить 10-ю годовщину создания C5+1 и обсудить потенциал расширения экономических связей этих стран с США.

"Мы часто уделяем так много времени кризисам и проблемам - а они заслуживают внимания, - что иногда не уделяем достаточно времени новым захватывающим возможностям", - сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп (в центре слева) на ужине с лидерами стран Центральной Азии, четверг, 6 ноября 2025 года. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"И это то, что существует сейчас: новая захватывающая возможность, в которой национальные интересы наших стран совпадают".

Встречи в Белом доме состоялись после того, как в среду двухпартийная группа сенаторов представила законопроект об отмене торговых ограничений советской эпохи, которые, по мнению некоторых законодателей, сдерживают американские инвестиции в страны Центральной Азии, ставшие независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.

По словам представителей администрации Трампа, углубление отношений США с этими странами является приоритетной задачей, о чем они ясно дали понять коллегам из Центральной Азии.

"Приверженность президента к этому региону заключается в том, что у вас есть прямая линия с Белым домом, и что вы получите внимание, которого этот регион заслуживает", - заявил в среду представителям Центральной Азии посол США в Индии Серджио Гор, который также является специальным посланником Трампа в Южной и Центральной Азии.

Центральная Азия обладает большими запасами редкоземельных металлов

На протяжении десятилетий группа "С5+1", в основном уделяла внимание региональной безопасности, особенно в свете военного присутствия США и их последующего вывода из соседнего Афганистана, обращения Китая с этническими мусульманами-уйгурами в Синьцзяне и попыток России утвердить свое влияние в регионе.

Несмотря на это, Китай и РФ уже давно извлекают выгоду из экспорта жизненно важных минеральных ресурсов Центральной Азии.

Например, согласно статистике торговли на уровне стран, опубликованной онлайн-платформой данных Observatory of Economic Complexity, в 2023 году Казахстан поставит в Китай ключевых минералов на 3,07 миллиарда долларов, а в Россию - на 1,8 миллиарда, в то время как в США этот показатель составит 544 миллиона долларов.

Центральная Азия обладает большими запасами редкоземельных минералов и производит примерно половину мирового объема урана, который имеет решающее значение для производства атомной энергии, однако остро нуждается в инвестициях для дальнейшей разработки этих ресурсов.

Соглашения США с Казахстаном

Шестого ноября Астана и Вашингтон объявили о новом совместном партнерстве для разработки одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане. Как сообщается, по этому соглашению американская Cove Kaz Capital Group получит 70-процентную долю в СП с казахстанским государственным горнодобывающим холдингом. Стоимость сделки эксперты оценивают в 1,1 млрд долларов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о подписании с США коммерческих соглашений в сфере минеральных ресурсов, энергетики и транспорта на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Сообщается, что Казахстан решил присоединиться к Авраамовым соглашениям, инициативе США по налаживанию отношений между Израилем и странами с мусульманским большинством.

Правительство Казахстана подтвердило, что этот вопрос находится на завершающей стадии переговоров. "Присоединение к Авраамовым соглашениям является естественным и логичным продолжением внешнеполитического курса Казахстана, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности", – говорится в заявлении правительства.

Президент США Дональд Трамп отметил в соцсети Truth Social, что Казахстан станет первой страной за время его второго срока в Белом доме, которая присоединится к "этому клубу силы".

Администрация президента США объявила также о новых сделках по продаже до 37 самолетов Boeing авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает информагентство Рейтер.

Саммиты в формате "США - Центральная Азия" проводятся с 2015 года. Первая встреча на высшем уровне состоялась в Узбекистане. Большинство из них проходило на уровне руководителей МИД. Главы шести государств провели переговоры в этом формате всего второй раз. Встреча впервые была организована в Белом доме.