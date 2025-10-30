Трамп снизил пошлины на экспорт из Китая после встречи с Си Цзиньпином

Вашингтон и Пекин "согласны по многим вопросам", об этом президент США Дональд Трамп сообщил после своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая длилась около двух часов.

Трамп сообщил, что США могут подписать торговое соглашение с Китаем "довольно скоро".

"Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих нашу обеспокоенность, и добились обнадеживающего прогресса", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в том говорится, что "диалог лучше, чем конфронтация" и что "лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и других областях, а также поощрять более активные контакты между народами". Ведомство цитирует Си Цзиньпина, по словам которого делегации провели "углубленный обмен мнениями по важным экономическим и торговым вопросам и достигли консенсуса по решению различных проблем" и им следует "как можно скорее разработать и окончательно согласовать последующие шаги, а также обеспечить эффективное соблюдение и реализацию достигнутых договоренностей, чтобы вселить уверенность в обе страны, а также в мировую экономику благодаря конкретным результатам".

"В последнее время экономические и торговые отношения между Китаем и США переживали взлеты и падения, что дало обеим сторонам некоторые поучительные уроки. Деловые отношения должны по-прежнему служить якорем и движущей силой китайско-американских отношений, а не камнем преткновения или источником трений. Обе стороны должны мыслить масштабно и осознавать долгосрочные выгоды сотрудничества, не попадая в замкнутый круг взаимных ответных мер. Обе команды могут продолжить переговоры в духе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды, постоянно сокращая список проблем и расширяя список направлений сотрудничества", - отмечается в заявлении МИД КНР.

На борту Air Force One Трамп заявил журналистам об отличной встрече с Си Цзиньпином, которого он назвал великим лидером.

По словам Трампа, условия соглашения будут пересматриваться каждый год. "Но я думаю, что оно будет действовать в течение длительного времени", - пояснил Трамп.

Трамп заявил, что вопрос об ограничения Китаем экспорта редкозёмов "решен".

"И это для всего мира... Это была ситуация во всем мире, а не только в США", - сказал Трамп журналистам. "Больше нет никаких препятствий со стороны Китая"

Китай ужесточил контроль над экспортом важнейших минералов в ответ на расширение Вашингтоном контроля над экспортом технологий в конце сентября.

"США немедленно снимут пошлины на все китайские товары, которые были введены ранее в ответ на поток химических ингредиентов для фентанила в США", - сообщил Трамп.

Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин приостанавливает введение мер по контролю экспорта редкоземельных металлов. Официальное информационное агентство правительства КНР "Синьхуа" опубликовало комментарии представителя ведомства.

США приостановят на год взимание специальных портовых сборов с китайских судов, заходящих в американские порты. Китай приостановит на год свои контрмеры в отношении американских судов.

США приостановят на год расследование в отношении морской, логистической и судостроительной отраслей Китая в соответствии со статьей 301. Китай также приостановит свои контрмеры в отношении США.

"Мы согласны по многим вопросам, большие объемы, огромные объемы соевых бобов и других сельскохозяйственных продуктов будут закуплены немедленно, начиная с сегодняшнего дня", - сообщил глава Белого дома.

США ввели пошлину в 20% на китайские товары, чтобы оказать давление на Пекин в связи с фентанилом. По словам Трампа, США снизят эту пошлину до 10%, уменьшив общую нагрузку с 57% до 47%.

Трамп также сообщил, что посетит Китай в апреле будущего года.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки перед встречей в Пусане 30 октября

Трампа сопровождали торговый представитель Джеймисон Грир, министр торговли Говард Лутник, государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и посол США в Китае Дэвид Пердью.

В состав делегации Китая входили министр иностранных дел Ван И, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй, вице-премьер Хэ Лифэн, секретарь Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр торговли Ван Вэнтао и председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе.