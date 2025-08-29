ООН проголосовала за прекращение деятельности своих миротворческих сил в Ливане спустя почти пять десятилетий

В четверг Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за прекращение деятельности миротворческих сил ВСООНЛ на юге Ливана в конце следующего года после почти пяти десятилетий их существования, уступив требованиям Соединенных Штатов и их близкого союзника Израиля.

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Изначально Соединенные Штаты требовали прекратить деятельность сил через шесть месяцев, а затем добились окончательного продления на один год. Теперь ВСООНЛ будут выполнять последний 16-месячный мандат и продолжать свою деятельность вблизи границы Ливана с Израилем, установленной ООН, до 31 декабря 2026 года.

У ВСООНЛ будет год, чтобы вывести 10 800 военнослужащих и гражданских лиц и все оборудование ООН. В течение этого периода ВСООНЛ было разрешено осуществлять несколько ограниченных видов деятельности.

Изначально многонациональные миротворческие силы были созданы для контроля за выводом израильских войск из Южного Ливана после вторжения Израиля в 1978 году, но их миссия была расширена после многомесячной войны между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году.

После возобновления конфликта между Израилем и "Хезболлах" осенью прошлого года ливанские чиновники призвали к сохранению ВСООНЛ, заявив, что армия страны, испытывающая нехватку средств и перенапряжение, не в состоянии самостоятельно патрулировать всю территорию.

Политические назначенцы администрации Трампа стремились как можно скорее закрыть UNIFIL и добились значительного сокращения финансирования со стороны США.

Они считают эту операцию пустой тратой денег, которая лишь оттягивает достижение цели по ликвидации влияния "Хезболлах" и возвращению полного контроля над безопасностью ливанским вооруженным силам.

"Обстановка в сфере безопасности в Ливане радикально отличается от той, что была всего год назад, что создает условия для того, чтобы Ливан взял на себя большую ответственность", - заявила исполняющая обязанности посла США Дороти Ши.

Некоторые опасаются за стабильность в регионе

В резолюции говорится, что цель состоит в том, чтобы сделать ливанское правительство "единственным поставщиком безопасности" в южном Ливане к северу от границы с Израилем, установленной ООН и известной как "голубая линия".

Хотя в резолюции содержится призыв к Израилю вывести свои войска с территории к северу от "голубой линии", Данон в своем выступлении не упомянул о выводе войск.

Посол Алжира в ООН Амар Бенджама подчеркнул, что ВСООНЛ "остаются незаменимыми для стабильности в Ливане и в регионе", играя ключевую роль в деэскалации напряженности, поддерживая прекращение огня и позволяя ливанским силам развертываться на юге.

Заявив, что израильские войска все еще находятся в Ливане в нарушение прошлых соглашений, Бенджама предупредил, что "без прекращения израильской оккупации арабских земель мир и стабильность в регионе останутся недостижимыми".

В своем заявлении премьер-министр Ливана Наваф Салам приветствовал решение о продлении мандата ВСООНЛ до 2026 года и поблагодарил "все дружественные страны в этом Совете, которые выразили свое понимание озабоченности Ливана".

Израильский представитель Данон обвинил ВСООНЛ в том, что они постоянно игнорируют "масштабное наращивание военной мощи" "Хезболлах", предоставляя боевой группировке "прикрытие для укрепления своих позиций".

По словам Данона, укрепление ливанских вооруженных сил "необходимо для того, чтобы Ливан смог отвоевать у "Хезболлах" полный суверенитет".

Израиль готов начать переговоры с Ливаном об укреплении границы, если страна пойдет на разоружение "Хезболлах".

Резолюция призывает международное сообщество "активизировать свою поддержку, включая оборудование, материалы и финансы" ливанских вооруженных сил.