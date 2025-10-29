Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Смерть на острове: 80-летнюю пассажирку круизного судна забыли на экскурсии

Риф Хук в районе Уитсандей с воздуха у побережья Австралии, 23 июля 2021 года.
Риф Хук в районе Уитсандей с воздуха у побережья Австралии, 23 июля 2021 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано
Капитан корабля объявил о пропаже пассажирки вечером того же дня.

Австралийские власти расследуют обстоятельства, приведшие к смерти 80-летней женщины, которую круизное судно забыло на тропическом острове в районе Большого Барьерного рифа.

Тело женщины, имя которой не называется, было найдено в воскресенье на острове Лизард недалеко от побережья штата Квинсленд, и полиция назвала ее смерть "внезапной, но не вызывающей подозрений".

О пропаже пассажирки, которая отправилась в круиз вокруг Австралии на корабле Coral Adventurer, объявил капитан судна в субботу около девяти часов вечера, сообщило Австралийское управление безопасности на море (AMSA).

Ранее в этот день круизный лайнер остановился у острова Лизард в рамках своего маршрута.

По сообщениям австралийских СМИ, 80-летняя женщина отстала от своих попутчиков во время прогулки по острову.

Обнаружив пропажу женщины, капитан отдал распоряжение вернуться к острову, тело 80-летней пассажирки нашли в воскресенье утром.

Лодка сидит над участком Большого Барьерного рифа у побережья Квинсленда, 14 ноября 2022 г.
Лодка над участком Большого Барьерного рифа у побережья Квинсленда, 14 ноября 2022 года. AP Photo

AMSA расследует этот инцидент, в том числе "обстоятельства, по которым отсутствие пассажира не было замечено при посадке". Расследование будет проходить в тесном сотрудничестве с другими ведомствами, говорится в сообщении.

Представители ведомства встретятся с кораблем Coral Adventurer в Дарвине, городе на Северной территории, куда судно должно прибыть в конце этой недели.

В своем заявлении Марк Файфилд, генеральный директор круизного оператора Coral Expeditions, подтвердил "трагическую гибель пассажира Coral Adventurer во время экскурсии на остров Лизард".

"Пока продолжается расследование инцидента, мы глубоко сожалеем, что это произошло, и оказываем полную поддержку семье женщины", - сказал он.

На острове Лизард нет постоянного населения. Однако здесь находится исследовательская станция, а также курорт класса люкс и кемпинг, находящийся в ведении Службы парков и дикой природы Квинсленда.

Согласно сайту компании, круизы на корабле Coral Adventurer, вмещающем до 120 гостей, могут стоить десятки тысяч австралийских долларов.

