Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Видео: охранник спас женщину от столкновения с трамваем в Турции

Запись с камеры наблюдения на трамвайной станции в Кайсери.
Запись с камеры наблюдения на трамвайной станции в Кайсери.
Авторское право Anadolu
By Sertac Aktan и AA
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В четверг утром охранник в городе Кайсери спас невнимательную пассажирку от приближающегося трамвая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник службы безопасности уберег женщину в наушниках от возможной трагедии.

В Турции женщина-пассажир в наушниках, пытавшаяся перейти на противоположную платформу трамвая, была спасена охранником в последнюю секунду.

На кадрах с камеры безопасности, опубликованных в социальной сети Транспортного управления муниципалитета города Кайсери, видно, как охранник проверяет желтые линии на остановке Площадь Республики. Затем он замечает женщину, идущую к рельсам, в момент приближения трамвая к остановке.

Охранник хватает пассажирку за руку и оттаскивает ее, предотвращая несчастный случай.

На кадрах также видно, как спасенная женщина благодарит охранника, пожимая ему руку.

В посте выражена особая благодарность охраннику за его бдительность: "Минутная рассеянность могла обернуться серьёзной трагедией. Сегодня утром пассажирка нашей трамвайной линии, не замечавшая происходящего вокруг из-за наушников, чудом избежала потенциальной аварии при переходе улицы благодаря бдительности нашего агента безопасности".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

