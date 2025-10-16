Видео: охранник спас женщину от столкновения с трамваем в Турции

В четверг утром охранник в городе Кайсери спас невнимательную пассажирку от приближающегося трамвая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник службы безопасности уберег женщину в наушниках от возможной трагедии.
На кадрах с камеры безопасности, опубликованных в социальной сети Транспортного управления муниципалитета города Кайсери, видно, как охранник проверяет желтые линии на остановке Площадь Республики. Затем он замечает женщину, идущую к рельсам, в момент приближения трамвая к остановке.
Охранник хватает пассажирку за руку и оттаскивает ее, предотвращая несчастный случай.
На кадрах также видно, как спасенная женщина благодарит охранника, пожимая ему руку.
В посте выражена особая благодарность охраннику за его бдительность: "Минутная рассеянность могла обернуться серьёзной трагедией. Сегодня утром пассажирка нашей трамвайной линии, не замечавшая происходящего вокруг из-за наушников, чудом избежала потенциальной аварии при переходе улицы благодаря бдительности нашего агента безопасности".