Лекорню устоял. Парламент не поддержал вотумы недоверия его команде

Парламент Франции не смог объявить вотум недоверия кабинету Лекорню после того, как социалисты отказались поддержать эту инициативу, получив на днях уступки премьера в вопросе пенсионной реформы.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Депутаты Национальной ассамблеи голосовали по двум отдельным ходатайствам от крайне левых партии "Непокоренная Франция" и крайне правого "Национального объединения".

За предложение левых голосовал 271 депутат, для отставки правительства необходимы были 289 голосов. Поддержи социалисты вотум недоверия, правительство Лекорню бы пало, как ранее это лучилось с кабмином его предшественника Франсуа Байру.

Теперь судьба Леокрню и его команды, представленной сторонниками президента Макрона и технократами, зависит от успеха переговоров по бюджету.

Обращаясь к Национальный Ассамблее 14 октября. Лекорню пообещал не только заморозить пенсионную реформу на несколько лет (уступка, которую оценили социалисты), но и дал слово не применять статью конституции позволяющую кабмину утверждать законопроекты в обход голосования в парламенте. Лекорню призвал депутатов "найти общий путь, несмотря на разногласия", сославшись на важность компромисса по бюджету на 2026 год.

Премьер-министр подчеркнул, что берет за основу проект Байру, который предлагает парламентариям доработать сообща. В противном случае Франция начнет следюущий год с бюджетом-2025.