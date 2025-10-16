Лекорню устоял. Парламент не поддержал вотумы недоверия его команде

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню (слева) во время заседания правительства, посвященного вопросам и ответам, 15 октября 2025 года в Национальном собрании в Париже
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню (слева) во время заседания правительства, посвященного вопросам и ответам, 15 октября 2025 года в Национальном собрании в Париже Авторское право  Michel Euler/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Национальная Ассамблея Франции не набрала достаточного колимчества голосов для вынесения вотума недоверия повторно назначенному премьер-министру Лекорню. Он сумел договориться с социалистами, которые взамен не стали наставить на его отставке.

Парламент Франции не смог объявить вотум недоверия кабинету Лекорню после того, как социалисты отказались поддержать эту инициативу, получив на днях уступки премьера в вопросе пенсионной реформы.

Депутаты Национальной ассамблеи голосовали по двум отдельным ходатайствам от крайне левых партии "Непокоренная Франция" и крайне правого "Национального объединения".

За предложение левых голосовал 271 депутат, для отставки правительства необходимы были 289 голосов. Поддержи социалисты вотум недоверия, правительство Лекорню бы пало, как ранее это лучилось с кабмином его предшественника Франсуа Байру.

Теперь судьба Леокрню и его команды, представленной сторонниками президента Макрона и технократами, зависит от успеха переговоров по бюджету.

Обращаясь к Национальный Ассамблее 14 октября. Лекорню пообещал не только заморозить пенсионную реформу на несколько лет (уступка, которую оценили социалисты), но и дал слово не применять статью конституции позволяющую кабмину утверждать законопроекты в обход голосования в парламенте. Лекорню призвал депутатов "найти общий путь, несмотря на разногласия", сославшись на важность компромисса по бюджету на 2026 год.

Премьер-министр подчеркнул, что берет за основу проект Байру, который предлагает парламентариям доработать сообща. В противном случае Франция начнет следюущий год с бюджетом-2025.

