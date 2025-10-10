РЕКЛАМА

Выбрать не из кого: президент Франции Эммануэль Макрон переназначил уходящего премьер-министра Себастьяна Лекорню, что стало шокирующим шагом, положившим конец многодневным спекуляциям и напряженным переговорам, направленным на урегулирование углубляющегося политического тупика в стране.

Объявление было сделано вечером в пятницу после заключительных консультаций с представителями основных политических партий Франции.

В начале дня глава государства собрал в Елисейском дворце лидеров партий, за исключением представителей леворадикальной партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и ультраправого "Национального объединения" (RN).

По словам представителей Елисейского дворца, эта встреча "должна была стать моментом коллективной ответственности".

Назначение знаменует собой решающий момент в президентстве Макрона, которое продлится до 2027 года.

Не имея большинства в Национальном собрании и подвергаясь растущей критике со стороны оппозиции и в собственных рядах, у Макрона в распоряжении мало возможностей для политического маневра.

Уходящий премьер-министр Себастьен Лекорню делает заявление в отеле AP Photo

Кризис обострился в начале этой недели, когда Себастьен Лекорню внезапно подал в отставку в понедельник, всего через несколько часов после объявления нового состава кабинета министров.

Его внезапный уход привел к тому, что оппозиционные деятели вновь призвали Макрона уйти в отставку или назначить внеочередные выборы.

Политическая нестабильность восходит к неожиданному решению Макрона распустить Национальное собрание в июне 2024 года. Последовавшие за этим внеочередные выборы привели к тому, что парламент оказался в подвешенном состоянии, и ни один политический блок не получил большинства. При этом назначать премьером представителя партий с крайних сторон политического спектра, получивших большую поддержку избирателей, президент не собирался и не собирается.

Теперь перед новым премьер-министром стоит сложная задача - сориентироваться на том же расколотом ландшафте и принять весьма спорный план бюджета на следующий год.

Бюджет на 2026 год - это жизненный вопрос для Франции не только из-за многомиллиардного госдолга и насущной необходимости принять срочные меры для сокращения госрасходов. Крайний срок его представления - 13 октября.