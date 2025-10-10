Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Срочная новость. Подожди, не уходи: президент Франции Макрон вновь назначил премьер-министром Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает наследного принца Иордании Хусейна в Елисейском дворце в среду, 8 октября 2025 года, в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает наследного принца Иордании Хусейна в Елисейском дворце в среду, 8 октября 2025 года, в Париже. Авторское право  Michel Euler/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova & Марина Островская & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Себастьен Лекорню - шестой премьер-министр президента Франции Макрона за два года. Он не успел уйти в отставку, как президент его вернул.

РЕКЛАМА

Выбрать не из кого: президент Франции Эммануэль Макрон переназначил уходящего премьер-министра Себастьяна Лекорню, что стало шокирующим шагом, положившим конец многодневным спекуляциям и напряженным переговорам, направленным на урегулирование углубляющегося политического тупика в стране.

Объявление было сделано вечером в пятницу после заключительных консультаций с представителями основных политических партий Франции.

В начале дня глава государства собрал в Елисейском дворце лидеров партий, за исключением представителей леворадикальной партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и ультраправого "Национального объединения" (RN).

По словам представителей Елисейского дворца, эта встреча "должна была стать моментом коллективной ответственности".

Назначение знаменует собой решающий момент в президентстве Макрона, которое продлится до 2027 года.

Не имея большинства в Национальном собрании и подвергаясь растущей критике со стороны оппозиции и в собственных рядах, у Макрона в распоряжении мало возможностей для политического маневра.

Уходящий премьер-министр Себастьен Лекорню делает заявление в отеле Matignon в Париже, 8 октября 2025 г.
Уходящий премьер-министр Себастьен Лекорню делает заявление в отеле AP Photo

Кризис обострился в начале этой недели, когда Себастьен Лекорню внезапно подал в отставку в понедельник, всего через несколько часов после объявления нового состава кабинета министров.

Его внезапный уход привел к тому, что оппозиционные деятели вновь призвали Макрона уйти в отставку или назначить внеочередные выборы.

Политическая нестабильность восходит к неожиданному решению Макрона распустить Национальное собрание в июне 2024 года. Последовавшие за этим внеочередные выборы привели к тому, что парламент оказался в подвешенном состоянии, и ни один политический блок не получил большинства. При этом назначать премьером представителя партий с крайних сторон политического спектра, получивших большую поддержку избирателей, президент не собирался и не собирается.

Теперь перед новым премьер-министром стоит сложная задача - сориентироваться на том же расколотом ландшафте и принять весьма спорный план бюджета на следующий год.

Бюджет на 2026 год - это жизненный вопрос для Франции не только из-за многомиллиардного госдолга и насущной необходимости принять срочные меры для сокращения госрасходов. Крайний срок его представления - 13 октября.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Лекорню: "Президент Франции может назвать нового премьер-министра в течение 48 часов"

Проблемы Франции пока не отражаются на экономике ЕС, но опасения растут

Игра, а не насилие? Обвиненный по делу Жизель Пелико требует пересмотреть вердикт