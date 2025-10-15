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Швеция модернизирует бомбоубежища на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией

Станция метро, используемая в качестве бомбоубежища, во время российской атаки. Киев, Украина, 10 июля 2025 года.
Станция метро, используемая в качестве бомбоубежища, во время российской атаки. Киев, Украина, 10 июля 2025 года. Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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С 2024 года Швеция инвестировала около 7,7 млн евро в модернизацию 64 000 укрытий.

Швеция готовится защитить население в случае войны. С 2024 года страна инвестировала около семи миллионов семисот тысяч евро в модернизацию убежищ, построенных во время Второй мировой войны и Холодной войны.

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В королевстве насчитывается порядка 64 тысяч бункеров. Это - лишь один из них. Он находится в столице Швеции, Стокгольме. Автостоянка Игельдаммс выглядит как обычная подземная парковка, вырубленная в скале. Но во время полномасштабного конфликта она может служить укрытием для 1200 человек.

Андерс Йоханнессон, специалист по убежищам Шведского агентства по ЧС: "Оно (убежище) может выдержать взрыв, попадание обломков, все то, что сопутствует взрыву. Кроме того, оно герметично, поэтому оно не пропустит биогаз, химический газ и даже радиоактивные отходы".

Работы по реконструкции Игельдаммс были завершены в сентябре, а модернизация 24 из 80 других крупных убежищ еще продолжается.

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В прошлом году власти Швеции призвали граждан готовиться к тому, что может начаться война. На фоне обострения отношений с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину, шведское правительство пообещало увеличить бюджет на гражданскую оборону в семь раз.

Андерс Йоханнессон, специалист по убежищам Шведского агентства по Чрезвычайным ситуациям, считает, что выделенных средств вряд ли хватит на ремонт всех убежищ, не говоря уже о строительстве новых.

По данным Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, процесс модернизации, включающий замену дизельных генераторов и обновление воздушных фильтров, может занять от двух до трех лет. Правительство надеется, что увеличение финансирования поможет его ускорить.

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