Эксклюзив. ХАМАС требует освободить высокопоставленных боевиков. Это "красная линия" для Израиля

В рамках продолжающихся переговоров ХАМАС потребовал от Израиля освободить нескольких высокопоставленных боевиков, отбывающих длительные сроки тюремного заключения, включая командиров ХАМАС. Об этом Euronews сообщили источники в израильских службах безопасности.

По их словам, освобождение этих людей представляет собой "красную линию" для Израиля, а то, что ХАМАС настаивает на этих именах гарантирует продолжение войны и отсутствие сделки.

В списке, с которым ознакомился Euronews, значатся четыре известных имени: Марван Баргути, Ахмад Саадат, Хасан Саламех и Аббас аль-Сайед.

Баргути - один из лидеров ФАТХ, арестованный Израилем в 2002 году и приговоренный к пяти пожизненным срокам за убийства, связанные с атаками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военизированное крыло ФАТХ).

Саадат, ранее занимавший пост генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины, был приговорен к 30 годам за организацию убийства министра туризма Израиля Рехавама Зеэви в 2001 году.

Хасан Саламех - высокопоставленный командир ХАМАС, приговоренный к 46 пожизненным срокам за организацию взрывов автобусов в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1990-х годах, в результате которых погибли десятки израильтян.

Аббас аль-Сайед - лидер ХАМАС из Тулькарма, приговоренный к 35 пожизненным срокам подряд за организацию взрыва в отеле Park в Нетании в 2002 году, в результате которого погибли 39 израильтян и еще 140 получили ранения.

Почему ХАМАС требует их освобождения?

ХАМАС неоднократно требовал освобождения этих четырех командиров во время переговоров с Израилем, и каждый раз эти запросы отклонялись.

Каждый из четверых вышеперечисленных людей представляет собой ценность для вооруженной группировки. Саадат, как лидер НФОП, рассматривается в качестве символа палестинского сопротивления.

Саламеха ХАМАС считает национальным героем и символом верности боевикам-ветеранам. Требование ХАМАС освободить аль-Сайеда свидетельствует о намерении возвратить даже тех, кто причастен к терактам с массовыми жертвами.

Euronews удалось выяснить у надежных источников в Палестине, что самым важным человеком в этом списке для группировки является Марван Баргути.

ХАМАС считает его ценным союзником в борьбе с Израилем, и его освобождение, как полагают, важно для долгосрочного влияния группировки на палестинскую политику, несмотря на то, что одним из главных пунктов мирного соглашения является отстранение ХАМАС от власти.

Источники в израильских службах безопасности сообщили Euronews, что требование освободить этих четырех человек - "красная линия", которую команда переговорщиков не пересечет". "Требование освободить этих террористов означает продолжение войны и полное разрушение Газы", - заявили они.

В ходе предыдущих переговоров ХАМАС настаивал на том, что освобождение этих заключенных на пожизненный срок лиц, является главным условием передачи Израилю заложников, которых все еще удерживает группировка. Это подчеркивает значимость данных персон в переговорной стратегии ХАМАС.

Непрямые переговоры в Египте

Израильское правительство отклонило просьбу Euronews прокомментировать требования ХАМАС, пока ведутся переговоры в Египте.

Во вторник правительственные источники сообщили Euronews, что Израиль сохраняет осторожный оптимизм в отношении переговоров в Египте, несмотря на опасения, что ХАМАС может попытаться манипулировать процессом.

"Наша позиция ясна. Немедленное освобождение всех 48 заложников, как это предусмотрено планом президента Трампа, не подлежит обсуждению", - заявили они.

ХАМАС согласился освободить всех оставшихся израильских заложников, но заявил, что хочет продолжить переговоры по нескольким ключевым пунктам, изложенным в мирном плане США.

Высокопоставленный представитель вооруженной группировки и руководитель группы по переговорам с Египтом Халиль аль-Хайя говорит, что ХАМАСу нужны "реальные гарантии" длительного прекращения огня как части любой сделки по возвращению оставшихся 48 заложников, которые все еще находятся в плену в Газе. Предполагается, что 20 из них еще живы.

Карта, представленная Белым домом, включает три предполагаемых этапа вывода израильских войск. На первом этапе под контролем Израиля останется около 55% территории Газы, на втором - 40%, а на последнем - 15%.

Карта Белого дома не соответствует израильским военным картам милитаризованных районов, а главное - не дает четких временных рамок будущего вывода войск.

Euronews удалось выяснить у надежных источников в Палестине, что ХАМАС больше сосредоточен на масштабах и сроках ухода Израиля и, скорее всего, будет готов пойти на компромисс по своим требованиям об освобождении заключенных, как это уже было на прошлых переговорах.

Но, как сообщается, группировка также обеспокоена будущим оставшихся членов ХАМАС и их соратников, если план Трампа сработает.

В эксклюзивном интервью Euronews в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правлению ХАМАС должен быть положен конец.