ХАМАС заявляет о готовности заключить сделку по Газе, но требует "реальных гарантий"

Высокопоставленный чиновник ХАМАС и глава его переговорной команды в Египте Халиль аль-Хайя заявил, что группировке нужны "реальные гарантии» долгосрочного прекращения огня в рамках любой сделки по возвращению оставшихся 48 заложников, которые все еще находятся в плену в Газе.

Непрямые мирные переговоры между Израилем и ХАМАС в египетском курортном городе Шарм-эш -Шейх на Красном море продолжаются уже третий день, в их основе лежит предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план.

Заявления прозвучали, по-видимому, в первом публичном выступлении аль-Хайи с момента израильского удара по Катару в прошлом месяце, в результате которого погибли 6 человек, включая его сына и менеджера офиса.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти заявил, что в переговорах наметился прогресс, и что они направлены на скорейшее достижение соглашения по реализации первого этапа плана Трампа.

"В Шарм-эль-Шейхе, городе мира, проходят переговоры между израильской и палестинской сторонами по вопросу достижения соглашения по первому этапу этого плана путём работы по освобождению заложников и ряда палестинских заключенных, а также передислокации израильских сил для подготовки условий на месте, чтобы завершить шаги по освобождению заложников", — сказал главный египетский дипломат.

Катар, который долгое время был ключевым посредником между Израилем и ХАМАС, пока не высказывает особого оптимизма, отмечая наличие серьезных препятствий.

"Основным препятствием на текущих переговорах является реализация соглашений. Мы должны найти практические решения, чтобы обеспечить быстрое выполнение этих соглашений, — сказал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. - Нужно позволить международному сообществу беспрепятственно войти в сектор Газа, при этом немедленно активизировав механизмы мониторинга, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации".

Катар заявил, что его премьер-министр и главный дипломат, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, в среду отправится в Египет для участия в переговорах.

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, а также главный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Рон Дермер также ожидаются на переговорах.

Нетаньяху принял план Трампа, который предусматривает немедленное освобождение заложников, установление международного управления в Газе и разоружение ХАМАС, с чем боевики пока не соголасились.

Канцелярия Нетаньяху заявила во вторник, что Израиль "с осторожным оптимизмом" относится к процессу в Шарм-эш-Шейхе, рассматривая его как технические переговоры по плану, который уже был одобрен обеими сторонами.

План Трампа получил широкую международную поддержку. В понедельник президент США заявил журналистам о том, что, по его мнению, это действительно хороший шанс на достижение долгосрочного соглашения в ближайшее время, возможно, во время переговоров в Египте.