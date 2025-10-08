Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ХАМАС заявляет о готовности заключить сделку по Газе, но требует "реальных гарантий"

Турист снимает восход солнца в городе Шарм-эль-Шейх на Красном море, Египет, где во вторник, 7 октября 2025 года, израильские и хамасовские чиновники проведут косвенные переговоры
Турист снимает рассвет в городе Шарм-эш-Шейх, Египет, где во вторник, 7 октября 2025 года, израильские и хамасовские официальные лица проведут непрямые переговоры Авторское право  Str/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Str/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Третий день непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем в Египте по плану Трампа. Группировка требует реальных гарантий прекращения огня в Газе

Высокопоставленный чиновник ХАМАС и глава его переговорной команды в Египте Халиль аль-Хайя заявил, что группировке нужны "реальные гарантии» долгосрочного прекращения огня в рамках любой сделки по возвращению оставшихся 48 заложников, которые все еще находятся в плену в Газе.

Непрямые мирные переговоры между Израилем и ХАМАС в египетском курортном городе Шарм-эш -Шейх на Красном море продолжаются уже третий день, в их основе лежит предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план.

Заявления прозвучали, по-видимому, в первом публичном выступлении аль-Хайи с момента израильского удара по Катару в прошлом месяце, в результате которого погибли 6 человек, включая его сына и менеджера офиса.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти заявил, что в переговорах наметился прогресс, и что они направлены на скорейшее достижение соглашения по реализации первого этапа плана Трампа.

"В Шарм-эль-Шейхе, городе мира, проходят переговоры между израильской и палестинской сторонами по вопросу достижения соглашения по первому этапу этого плана путём работы по освобождению заложников и ряда палестинских заключенных, а также передислокации израильских сил для подготовки условий на месте, чтобы завершить шаги по освобождению заложников", — сказал главный египетский дипломат.

Катар, который долгое время был ключевым посредником между Израилем и ХАМАС, пока не высказывает особого оптимизма, отмечая наличие серьезных препятствий.

"Основным препятствием на текущих переговорах является реализация соглашений. Мы должны найти практические решения, чтобы обеспечить быстрое выполнение этих соглашений, — сказал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. - Нужно позволить международному сообществу беспрепятственно войти в сектор Газа, при этом немедленно активизировав механизмы мониторинга, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации".

Катар заявил, что его премьер-министр и главный дипломат, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, в среду отправится в Египет для участия в переговорах.

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, а также главный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Рон Дермер также ожидаются на переговорах.

Нетаньяху принял план Трампа, который предусматривает немедленное освобождение заложников, установление международного управления в Газе и разоружение ХАМАС, с чем боевики пока не соголасились.

Канцелярия Нетаньяху заявила во вторник, что Израиль "с осторожным оптимизмом" относится к процессу в Шарм-эш-Шейхе, рассматривая его как технические переговоры по плану, который уже был одобрен обеими сторонами.

План Трампа получил широкую международную поддержку. В понедельник президент США заявил журналистам о том, что, по его мнению, это действительно хороший шанс на достижение долгосрочного соглашения в ближайшее время, возможно, во время переговоров в Египте.

Дополнительные источники • AP

