Первые в Сирии парламентские выборы после свержения Башара Асада

В воскресенье в Сирии прошли первые парламентские выборы, почти год спустя после того, как в декабре неожиданное восстание свергло правившего на протяжении многих лет президента Башара Асада.

По всей стране вокруг избирательных участков были размещены силы безопасности. Выборы, которые к тому же не провели в 3 из 14 провинций страны "из соображений безопасности", были не прямыми - голосовали члены избирательной коллегии. Затем бюллетени помещались в опечатанные ящики, после чего их доставали и подсчитывали в присутствии кандидатов, журналистов и наблюдателей из Сирийской ассоциации адвокатов.

В новой Народном совете Сирии 210 мест, что на 40 меньше, чем при Асаде. Срок полномочий депутатов составляет 2,5 года.

Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа на избирательном участке в Дамаске, где проходит голосование на парламентских выборах, воскресенье, 5 октября 2025 г. Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All right reserved

70 из них (1/3) назначит действующий президент Ахмед аш-Шараа, вступивший в должность в январе на срок действия переходного правительства страны. Остальных (140) определят региональные комитеты из 11 человек, назначенных аш-Шараа.

Официальные лица утверждают, что эти выборы проходят таким образом из-за того, что у них не было "надежных данных переписи населения" после того, как миллионы людей были перемещены в результате 14-летней жестокой гражданской войны.

Около 7000 человек получили право голоса и проголосовали в региональных избирательных колледжах, но выборы были отложены на неопределенный срок в провинции Суэйда и в районах, контролируемых возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами, из-за напряженности в отношениях между местными властями и Дамаском.

32 депутатских места, предназначены для Суэйды, пока останутся пустыми.

Члены избирательной комиссии собирают бюллетени для голосования на парламентских выборах на избирательном участке в Алеппо, Сирия, воскресенье, 5 октября 2025 г. Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All right reserved

Кандидаты также должны соответствовать определенным критериям, чтобы иметь право участвовать в выборах. Около 70 % членов парламента должны быть учеными или экспертами, а 30 % тех, кто займет 140 свободных мест, должны быть "видными членами" своей общины.

Перед новым однопалатным парламентом будет поставлена задача принять новый закон о выборах и конституцию, так как страна переживает политический переход после свержения Асада.

Критики утверждают, что выборы не отвечают требованиям полной демократии, отмечая, что система коллегии выборщиков может отдать предпочтение определённым кандидатам, консолидируя власть во временном правительстве.

В столице Дамаске 490 кандидатов боролись за 10 мест, при этом в избирательную коллегию вошли только 500 избирателей.

Чиновники подсчитывают голоса членов коллегии выборщиков на парламентских выборах на избирательном участке в Алеппо, Сирия, воскресенье, 5 октября 2025 г. Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All right reserved

Но для других выборы стали признаком прогресса, хотя первые предварительные результаты, полученные в воскресенье вечером, показали, что лишь немногие женщины и представители меньшинств получили места.

Лара Эезуки, член национального избирательного комитета в Дамаске, отметила, что в состав нового собрания вошли представители всех вероисповеданий и групп, и сказала, что это "первый случай в истории Сирии, когда урна действительно правит, когда результаты выборов не являются заранее предрешенными".

Сравнивая выборы при Асаде с сегодняшними, Рим Яджизи, юрист, член избирательного органа Дамаска и кандидат в депутаты Народной ассамблеи, сказал: "Достаточно упомянуть фактор свободы, предвыборные заявления и дебаты, которые мы наблюдали и в которых участвовали. Мы никогда не видели ничего подобного раньше".

В городе Латакия, бывшем оплоте Асада, где проживает большая община алавитов, победу на выборах одержали три кандидата-суннита.

Сотрудники сирийской избирательной комиссии подсчитывают бюллетени вскоре после закрытия избирательных участков в здании губернатора Латакии в прибрежном городе Латакия, Сирия, воскресенье, 5 октября 2025 г. Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved

В марте 2025 года в результате нападений на почве межрелигиозной мести погибли сотни мирных жителей-алавитов на средиземноморском побережье Сирии в провинциях Латакия и Тартус после того, как вооруженные группировки, связанные с бывшим президентом, напали на силы безопасности нового временного правительства.

"Все, кто говорил, что ситуация в Латакии была хорошей (раньше), ошибаются, - сказал Рола Дайя, один из новоизбранных законодателей.- Конечно, внутренняя напряженность сохраняется - на ее разрешение потребуется время. Необходимо правосудие переходного периода, чтобы мы могли двигаться к гражданскому миру".

Это исторические выборы после более чем 50 лет династического, деспотичного правления Асадов - Башара и его отца Хафеза - и еще одно испытание для нового правительства.

Сирийцы надеются, что эти новые выборы и избранное правительство проложат путь к будущим прямым выборам и приведут страну к свободному и демократическому будущему. Они также надеются, что новое правительство приведет к большей стабильности и оживит экономику, разрушенную войной.