Флотилия "Сумуд": акции протеста против действий Израиля

Военные Израиля остановили 13 из 43 судов флотилии "Сумуд", участники которой намеревались доставить помощь в сектор Газа и прорвать блокаду. Организаторы затем сообщили что оставшиеся суда также останавливаются военными либо меняет маршрут.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Активисты вели прямую трансляцию, после чего связь прервалась, и организаторы обвинили Израиль в незаконном перехвате судов. Израиль ранее предупредил участников флотилии, чтобы они повернули назад, предложив доставить помощь по другим каналам.

Между тем тысячи людей вышли на улицы в Италии, Греции, Испании, Турции, Аргентине и Колумбии, чтобы выразить протест в связи с действиями Израиля.

Израиль обвиняет организаторов флотилии в связях с ХАМАС и заявляет, что ее участники приближаются к зоне активных боевых действий и нарушают законную морскую блокаду.

Израильские власти заявили, что активисты на борту перехваченных судов, в том числе активист-климатолог Тунберг, находятся в безопасности и переправлены в Израиль.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил итальянской общественной телекомпании Rai, что активисты будут депортированы в ближайшие дни и что израильским силам было сказано "не применять насилие".

В четверг утром крупнейший профсоюз Италии объявил о проведении забастовки

Министерство иностранных дел Турции осудило перехват Израилем лодок, назвав его "актом терроризма" и грубым нарушением международного права.

В состав флотилии входят около 500 активистов, в том числе Грета Тунберг, внук Нельсона Манделы, Мандла Мандела, бывший мэр Барселоны Ада Колау и несколько европейских законодателей.

Прямая трансляция флотилии, активисты на борту нескольких судов, плывущих к Газе, среда, 1 октября 2025 года. Global Sumud Flottila via AP

По словам активистов, израильский флот подошел к флотилии рано утром в среду и передал по радио сигнал о том, что команде следует изменить курс, поскольку она приближается к "зоне активных боевых действий", а также повторил предложение передать помощь в Газу по другим каналам.

С наступлением ночи флотилия сообщила о приближении десятков военно-морских судов. Вскоре после этого прямая трансляция с большинства судов была прервана. Некоторым активистам удалось передать момент приближения израильских сил через свои смартфоны, после чего они бросили устройства в воду.

На своих каналах в социальных сетях группа поделилась заранее записанными видео с активистами, находящимися на борту нескольких перехваченных судов, указав имя и национальность каждого. "Если вы смотрите это видео", - начинали многие из них, заявляя, что они были захвачены Израилем против своей воли.

Группа начала свое путешествие в порту Испании, а затем к ней присоединились дополнительные суда из Италии и Туниса. Организаторы заявили, что флотилия, ставшая крупнейшей попыткой прорвать 18-летнюю израильскую морскую блокаду сектора Газа, должна была достичь берегов анклава к утру четверга. Они признали вероятность перехвата, отметив, что израильские власти блокировали все предыдущие попытки.

Международное возмущение

На фоне новостей об остановке судов флотилии "Сумуд" протесты вспыхнули в крупных городах по всему миру, в том числе в Великобритании, Италии, Греции, Испании, Бельгии, Турции, Аргентине и Колумбии.

Пропалестинские демонстранты протестуют после перехвата кораблей израильскими военно-морскими силами, Буэнос-Айрес, Аргентина, среда, 1 октября 2025 года. AP Photo/Victor R. Caivano

В Италии тысячи людей собрались на улицах Рима, Неаполя, Милана и Турина. Протестующие в итальянской столице скандировали "давайте заблокируем все" и заставили власти закрыть несколько станций метро. В Неаполе демонстранты прошли по рельсам главного вокзала города.

Пропалестинские демонстранты наводнили железнодорожные пути на миланском вокзале Кадорна, Италия, в конце среды, 1 октября 2025 года. Luca Bruno/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В столице Аргентины Буэнос-Айресе демонстранты собрались вместе, чтобы призвать свое правительство принять меры для освобождения Селесты Фьерро, избранного законодателя города Буэнос-Айреса от Рабочего социалистического движения, которая находилась на борту судна Adara.