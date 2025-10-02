Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Женщины в секторе Газа сталкиваются с сексуальной эксплуатацией в поисках еды и помощи

Иллюстрация Авторское право  AP Illustration / Peter Hamlin/AP
By Ирина Шелудкова и AP
Жительницы сектора Газа и психологи рассказали агентству Associated Press, что некоторые местные сотрудники гуманитарных миссий злоупотребляют уязвимым положением нуждающихся.

Женщины в секторе Газа подвергаются сексуальной эксплуатации и домогательствам со стороны местных сотрудников гуманитарных миссий, таких БАПОР ООН. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

ООН и гуманитарные организации обычно работают с местными сообществами: они платят людям как подрядчикам, привлекают волонтеров или назначают лидеров, выбранных сообществом, в качестве связных лиц.

Женщины подвергались эксплуатации со стороны местных мужчин, которые обещали им еду, деньги, воду, предметы первой необходимости или работу в обмен на сексуальные услуги.

В репортаже Associated Press шесть женщин рассказали о своих переживаниях, каждая из них выступила на условиях анонимности из-за страха мести, а также потому, что сексуальные домогательства и насилие считаются табуированными темами в консервативном обществе, которое контролирует радикальная исламистская группировка ХАМАС.

Журналисты также поговорили с психологами и гуманитарными организациями, которые рассказали об увеличении числа сообщений об эксплуатации, даже несмотря на то, что данные собирать сложно, и о растущем отчаянии, которое заставляет женщин принимать невозможные решения в условиях гуманитарного кризиса на фоне продолжающихся в секторе Газа боевых действий.

Одна из психологов сообщила AP, что ее организация, занимающаяся защитой женщин и детей, рассматривала десятки случаев сексуальной эксплуатации уязвимых женщин мужчинами, в том числе случаи, когда женщины забеременели.

Психологи, все из которых являются палестинцами и работают в местных организациях в Газе, высказались на условиях анонимности из-за опасений по поводу конфиденциальности вовлеченных в эти случаи женщин.

Из-за войны положение уязвимых женщин усугубляется

Психологи и женские организации заявили, что количество таких случаев возросло — все больше людей остаются без крова, зависят от помощи и скучиваются в лагерях из-за войны. Один психолог рассказал, что некоторые женщины были изгнаны из дома, когда их мужья узнали о случившемся.

До войны сообщения об эксплуатации поступали один или два раза в год, но сейчас их количество резко возросло, сообщили агентству AP в Центре по делам женщин (Women’s Affairs Cente), добавив что многие организации не будут привлекать внимание к этим цифрам и к этой проблеме, так как "большинство из нас предпочитают сосредоточиться на насилии и нарушениях" со стороны израильских военных.

Шесть женщин на условиях анонимности рассказали AP о том, как столкнулись с домогательствами, когда искали еду для своих детей.

"Ужасная реальность заключается в том, что гуманитарные кризисы делают людей уязвимыми во многих отношениях — часто следствием этого становится рост сексуального насилия", — сказала Хизер Барр, заместитель директора отдела по правам женщин Human Rights Watch. "Сегодняшняя ситуация в Газе не поддается описанию, особенно для женщин и девочек".

Израиль требует от боевиков ХАМАС, контролирующих сектор Газа, вернуть заложников, который были похищены 7 октября 2023 года в ходе кровавого нападения и вывезены в палестинский анклав.

Израиль заявляет, что нет никаких ограничений на гуманитарную помощь для сектора Газа и что приняты меры для расширения объема. Израиль также обвиняет ХАМАС в хищении гуманитарных грузов — не предоставляя доказательств широкомасштабного хищения — и обвиняет агентства ООН в неспособности доставить продовольствие, которое разрешено ввозить. ООН отрицает наличие широкомасштабного хищения помощи.

Одна из женщин, с которой пообщалось агентство AP, рассказала о телефонных звонках, которые начались в октябре 2024, через год после начала войны. По ее словам, сначала вопросы мужчины были простыми. Что случилось с ее мужем? Сколько у них было детей? Но, по словам 35-летней вдовы, его тон изменился. Какое нижнее белье она носила? Как ее муж удовлетворял ее?

Она сказала, что встретила этого мужчину в Муваси, небольшом районе в секторе Газа, который Израиль объявил гуманитарной зоной. Она рассказала, как стояла в очереди, чтобы получить помощь, и дала свой номер телефона сотруднику гуманитарной организации — палестинцу в форме с надписью UNRWA.

Женщина рассказала, что она подала на него жалобу в UNRWA в Газе в устной форме. Ей ответили, что в качестве доказательства ей нужна запись разговоров, но у нее был старый телефон, который не мог записывать звонки.

Некоторые женщины рассказали, что во время войны к ним неоднократно обращались с подобными предложениями разные мужчины. Одна из них поделилась, что к ней дважды обращался глава приюта. Другая рассказала, что получила шестимесячный контракт в БАПОР, после того как согласилась на сексуальный контакт с мужчиной, который получил номер ее телефона во время регистрации в центре гуманитарной помощи и он водил машину с символикой ООН.

Сеть PSEA, к которой также принадлежит БАПОР, сообщила, что в прошлом году она получила 18 заявлений о сексуальном насилии и эксплуатации, связанных с получением гуманитарной помощи в Газе, и все они касались либо сотрудников гуманитарных организаций, либо лиц, связанных с ними, таких как представители общин или частные подрядчики.

Комментарии

