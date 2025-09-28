Партийный съезд в Ливерпуле: Стармер призывает лейбористов к единству

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Лейбористскую партию прекратить заниматься самокопанием и продемонстрировать единство с учетом того, что партия Найджела Фараджа Reform UK уже несколько недель подряд лидирует в британских опросах.

Премьер-министр Великобритании заявил членам партии, собравимся на ежегодной конференции в Ливерпуле, о необходимости объединиться для "борьбы всей нашей жизни" и отстаивать британские ценности на фоне угроз со стороны партии Reform UK, которая, по его словам, руководствуется "расистской политикой".

Правительству Стармера с трудом удается смягчать растущие разногласия по поводу иммиграции, отчасти вызванные прибытием тысяч мигрантов через Ла-Манш.

Более 30 тысяч человек совершили опасный переход из Франции в Великобританию в этом году, несмотря на усилия властей этих двух стран по пресечению деятельности банд, занимающихся нелегальной переправкой желающих в Соединенное Королевство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Англия, воскресенье 28 сентября 2025 г. Danny Lawson/AP

Правительство Стармера находится у власти немногим более года, и за последние недели оно столкнулось с множеством потрясений, в результате чего общественное мнение и поддержка внутри партии стали ослабевать.

До следующих выборов еще целых четыре года, но тысячи членов Лейбористской партии, собравшиеся на берегу реки Мерси, испытывают все большее беспокойство. Появился потенциальный соперник в борьбе за лидерство - Энди Бернхем, амбициозный мэр Манчестера.

"План должен измениться довольно радикально", - заявил Бернхэм, добавив, признав, что некоторые законодатели обращались к нему по поводу возможной заявки на лидерство.

Выступая перед британскими СМИ, Стармер преуменьшил недовольство, заявив, что "в политике всегда будут комментарии о лидерах и руководстве", и настаивая на том, что правительство "добилось больших успехов в первый год".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на ТВ Stefan Rousseau/The Press Association

Бернхэм может заменить Стармера, однако до этого еще далеко, поскольку бывший теневой министр внутренних дел, ставший мэром крупного города, в настоящее время не является членом британского парламента.

Премьер-министр призвал своих коллег повысить уровень доверия и позволить правительству "пережить бурю".

"Мне нужно пространство, чтобы продолжать работу и делать то, что нам нужно", - сказал Стармер.

С тех пор как 14 лет правления консерваторов закончились победой лейбористов на выборах в июле 2024 года, лидеру партии с трудом удается обеспечивать обещанный им экономический рост.

Инфляция остается высокой, а экономические перспективы сдержанными, что подрывает усилия по ремонту неэффективных государственных служб и облегчению бремени усугубляющегося кризиса стоимости жизни.

За последние недели Стармер потерял своего заместителя премьер-министра Анджелу Рэйнер, которая ушла в отставку из-за налоговой ошибки при покупке дома, и уволил посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, после того как появились новости о его дружбе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Дэвид Лэмми и премьер Кир Стармер и на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Англия AP

Кроме того несколько человек покинули команду Стармера, что усиливает ощущение хаоса и создает атмосферу неопределенности в отношении будущего правительства.

Хотя Великобритании удалось заключить торговое соглашение с США, ослабив импортные пошлины на некоторые товары, в ноябре, похоже, выбор станет между повышением налогов и сокращением расходов.

"Они находятся в правительстве всего год, у них серьезное большинство, но многие избиратели, похоже, разочарованы правительством", - говорит Тим Бейл, профессор политики Лондонского университета королевы Марии.

По мнению Бейла, несмотря на то, что общественное мнение о Кире Стармере в настоящее время "весьма невысокое", он считает, что премьеру пока лучше всего "сохранять спокойствие и продолжать работу".

Давление на Стармера будет расти, если лейбористы плохо выступят на местных и региональных выборах в мае.