Активисты возмущены позицией правительства Греции по отношению к флотилии "Глобал Сумуд"

Восемь судов флотилии "Глобал Сумуд" с гуманитарной помощью для Газы подверглись атаке нескольких беспилотников в греческой морской зоне поиска и спасения. Как сообщила организация "Марш в Газу" дроны сбросили на суда шумовые бомбы, химические вещества и применили средства электронного подавления.

Активисты "Марша" провели акцию протеста и пресс-конференцию у здания МИД Греции. Демонстранты потребовали от властей гарантировать безопасность флотилии.

Насос Илиопулос, депутат от партии "Новые левые": "Тот факт, что спустя два дня греческое правительство даже не выступило с заявлением, тревожит. Это страшно. И из-за геноцида, и в плане солидарности. Потому что, похоже, власти снова поддерживают политику геноцида Нетаньяху. Это ужасно. Но даже с точки зрения национальных интересов мы не можем допускать подобного вмешательства, пиратства и терроризма в водах, которые, повторяю, входят в зону ответственности Греции за поисково-спасательные операции. Правительство Греции не высказывает своего мнения. Очевидно, что греческое правительство решило остаться последним и самым верным союзником Нетаньяху в регионе".

На месте событий была и актриса Дора Хризику. Она также поделилась своим мнением с Euronews.

Дора Хризику , актриса: "Возможно, греческому правительству следовало бы отреагировать быстрее и смелее на произошедшее. Но давайте будем исходить из того, что эта флотилия пытается добраться до Газы. Она пытается сделать то, что, на мой взгляд, очевидно: прорвать блокаду и доставить гуманитарную помощь в многострадальный сектор Газа".

В миссии "Глобал Сумуд" участвует греческая делегация. Всего шесть судов. Капитан одного из них во время пресс-конференции рассказал по видеосвязи о нападении и добавил, что его экипаж полон решимости добраться до места назначения. С критикой властей выступили и представители некоторых профсоюзов.

Георгиос Гогос, президент профсоюза докеров: "Греческое правительство, по нашему мнению, крайне неуважительно относится к международному праву. Оно до сих пор не признало государство Палестина и фактически участвует во всем этом: либо толерантно относится к интересам Израиля, либо служит им".

Никос Фотопулос, секретарь Всеобщей конфедерации трудящихся: "Политическое руководство вновь оказалось на неправильной стороне истории. Греческое правительство является соучастником преступлений, совершаемых против палестинского народа".

Активисты призывают оппозиционные партии осудить позицию правительства и оказать давление на него с тем, чтобы власти последовали примеру других стран.

Апостолос Стайкос, Euronews Организация "Марш в Газу Греция" утверждает, что греческое правительство может, но не будет обеспечивать защиту флотилии, и призывает его поступить также, как поступили Италия и Испания. То есть послать фрегат, который будет служить щитом для экипажей и кораблей".