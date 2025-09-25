Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Активисты возмущены позицией правительства Греции по отношению к флотилии "Глобал Сумуд"

Акция протеста, архив
Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Apostolos Staikos & Ioannis Karagiorgas & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

У здания Министерства иностранных дел Греции прошла акция протеста. Демонстранты требовали от властей защитить греческую миссию во флотилии "Глобал Сумуд".

Восемь судов флотилии "Глобал Сумуд" с гуманитарной помощью для Газы подверглись атаке нескольких беспилотников в греческой морской зоне поиска и спасения. Как сообщила организация "Марш в Газу" дроны сбросили на суда шумовые бомбы, химические вещества и применили средства электронного подавления.

Активисты "Марша" провели акцию протеста и пресс-конференцию у здания МИД Греции. Демонстранты потребовали от властей гарантировать безопасность флотилии.

Насос Илиопулос, депутат от партии "Новые левые": "Тот факт, что спустя два дня греческое правительство даже не выступило с заявлением, тревожит. Это страшно. И из-за геноцида, и в плане солидарности. Потому что, похоже, власти снова поддерживают политику геноцида Нетаньяху. Это ужасно. Но даже с точки зрения национальных интересов мы не можем допускать подобного вмешательства, пиратства и терроризма в водах, которые, повторяю, входят в зону ответственности Греции за поисково-спасательные операции. Правительство Греции не высказывает своего мнения. Очевидно, что греческое правительство решило остаться последним и самым верным союзником Нетаньяху в регионе".

На месте событий была и актриса Дора Хризику. Она также поделилась своим мнением с Euronews.

Дора Хризику , актриса: "Возможно, греческому правительству следовало бы отреагировать быстрее и смелее на произошедшее. Но давайте будем исходить из того, что эта флотилия пытается добраться до Газы. Она пытается сделать то, что, на мой взгляд, очевидно: прорвать блокаду и доставить гуманитарную помощь в многострадальный сектор Газа".

В миссии "Глобал Сумуд" участвует греческая делегация. Всего шесть судов. Капитан одного из них во время пресс-конференции рассказал по видеосвязи о нападении и добавил, что его экипаж полон решимости добраться до места назначения. С критикой властей выступили и представители некоторых профсоюзов.

Георгиос Гогос, президент профсоюза докеров: "Греческое правительство, по нашему мнению, крайне неуважительно относится к международному праву. Оно до сих пор не признало государство Палестина и фактически участвует во всем этом: либо толерантно относится к интересам Израиля, либо служит им".

Никос Фотопулос, секретарь Всеобщей конфедерации трудящихся: "Политическое руководство вновь оказалось на неправильной стороне истории. Греческое правительство является соучастником преступлений, совершаемых против палестинского народа".

Активисты призывают оппозиционные партии осудить позицию правительства и оказать давление на него с тем, чтобы власти последовали примеру других стран.

Апостолос Стайкос, Euronews Организация "Марш в Газу Греция" утверждает, что греческое правительство может, но не будет обеспечивать защиту флотилии, и призывает его поступить также, как поступили Италия и Испания. То есть послать фрегат, который будет служить щитом для экипажей и кораблей".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

